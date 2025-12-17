Acciones de bacheo intenso y recuperación de calles en Toluca continúan

El Gobierno municipal de Toluca continúa con la recuperación de calles y avenidas a través de un programa permanente de bacheo intenso, con el objetivo de mejorar la movilidad, la seguridad vial y la conectividad en beneficio de miles de familias toluqueñas.

Impulsar la movilidad y conectividad en el municipio, una de las prioridades del Gobierno municipal (Foto: Especial).

Estas acciones forman parte del compromiso asumido por el alcalde Ricardo Moreno de atender una de las principales demandas ciudadanas, al rehabilitar calles que durante años presentaron deterioro, afectando el tránsito diario de peatones, ciclistas y automovilistas.

Durante los últimos días, las cuadrillas municipales de la Dirección General de Obra Pública realizaron trabajos de bacheo en distintas delegaciones, entre ellas San Cristóbal Huichochitlán, en la calle Nicolás Bravo; San Pablo Autopan, con las vialidades de Constituyentes, Alejandro Humboldt e Ignacio López Rayón; y San Pedro Totoltepec, con Ernesto Monroy, además de otras zonas priorizando aquellas con mayor flujo vehicular y reportes ciudadanos.

El programa contempla la intervención ordenada y continua de calles, utilizando materiales de calidad y procedimientos técnicos que permitan una mayor durabilidad de las reparaciones, reduciendo riesgos de accidentes y mejorando los tiempos de traslado para la población.

Asimismo en coordinación con el Gobierno del Estado a través de la Junta de Caminos, los trabajadores realizaron el bacheo de una de las vialidades más importantes de la capital del Estado, la Benito Juárez, la cual por su alta carga vehicular, presentaba complicaciones que dificultaban el tránsito de vehículos, las acciones también se extendieron a la calle Isabel la Católica, lo que ayudará a agilizar la circulación

Con estas acciones, el Gobierno de Toluca reafirma su compromiso de recuperar la capital mexiquense, su seguridad y movilidad, donde la mejora de la infraestructura vial optimice directamente la calidad de vida y el desarrollo económico y social en la ciudad.

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