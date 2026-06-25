Acerca GEM trámites y servicios gratuitos o a bajo costo a habitantes de Zinacantepec, Temamatla, Cocotitlán, Acambay y Aculco

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez impulsa acciones y programas que garantizan el acceso a la justicia y la certeza jurídica de la población mexiquense, como las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social, que acercan más de 125 trámites y servicios gratuitos o a bajo costo para proteger la economía familiar.

Las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social acercan 125 trámites a la población; el 95 por ciento de estos se otorgan de manera gratuita (Foto: Especial).

“Estos trámites, nos pidió la gobernadora, que además de acercarnos, fueran gratuitos en su gran mayoría, más del 95 por ciento de los trámites y servicios son gratuitos, y los que no son gratuitos tienen grandes descuentos, más del 50 por ciento de descuento”, destacó el Consejero Jurídico, Jesús George Zamora.

Este programa considerado acción insignia en el Plan de Desarrollo 2023-2029, busca atender las demandas de la ciudadanía de manera cercana, gratuita y eficaz, lo que permite a las familias mexiquenses ahorrar tiempo y dinero en la realización de sus trámites.

“El éxito de la Caravana es la cercanía que tienen los servicios, los trámites y servicios con toda la gente, eso sí es algo muy importante, el que las personas servidoras públicas nos traslademos para estar con ustedes, significa, verdaderamente, que estamos al servicio de ustedes, que no estamos esperando en nuestras oficinas a que ustedes lleguen”, puntualizó.

Una historia de éxito es la de Magali Ortiz González, quien acudió, junto con su pareja, al módulo del Poder Judicial para obtener la acreditación de concubinato, proceso que demuestra la existencia de una relación sin haber contraído matrimonio y que permite acceder a derechos, como en su caso, a servicios médicos.

“Sí fue más fácil, porque si me tengo que trasladar, me tengo que ir hasta Amecameca, entonces es un poquito más lejano el trayecto, la verdad si se facilita más aquí, que asistan a este tipo de jornadas, que son muy buenas y sí sirven, son un apoyo”, expresó.

Esta semana, las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social visitan en los municipios de Zinacantepec, Temamatla, Cocotitlán, Acambay y Aculco, donde las personas interesadas pueden acceder a trámites y servicios como asesoría legal, regularización de predios y viviendas, elaboración de testamentos, expedición de actas del Registro Civil y licencias de conducir, entre otros.

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