Acerca María José Pérez labor legislativa a la ciudadanía

Para acercar el quehacer legislativo a la ciudadanía, la diputada María José Pérez Domínguez (morena) facilitó una visita guiada en las instalaciones del Congreso mexiquense, en Toluca, para un grupo de 40 personas adultas mayores del municipio de Chiautla.

La diputada María José Pérez (morena) invitó a 40 personas adultas mayores a conocer de cerca la labor legislativa que se lleva a cabo en las instalaciones del Congreso local (Foto: Especial).

Durante el recorrido, las y los asistentes conocieron de cerca el funcionamiento del Poder Legislativo, así como el trabajo que realizan las, le y los legisladores en beneficio de la población.

Mediante estas acciones, que forman parte del programa ‘Conoce a tu diputada’, Pérez Domínguez, representante del Distrito Electoral Local XXIII, con sede en Texcoco, busca refrendar su compromiso de mantener un Congreso abierto, accesible e incluyente para todos los sectores de la sociedad.

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