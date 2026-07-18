Acidificación oceánica podría reducir un 50% el volumen cerebral de calamares

Un proyecto de investigación de la Universidad de Acadia, en Canadá, exploró los efectos del aumento de los niveles de CO2 oceánico en la neurología de los calamares, revelando que la exposición a futuros niveles de acidificación oceánica podría reducir su volumen cerebral en aproximadamente un 50 por ciento.

El estudio subraya las graves consecuencias de la acidificación oceánica para la supervivencia de los calamares y otros cefalópodos. (Foto: Especial)

Los resultados, presentados en la conferencia de la Sociedad de Biología Experimental en Florencia, Italia, muestran que esta reducción cerebral es más pronunciada en las áreas que interpretan información visual, lo que se correlaciona con reducciones significativas en los comportamientos alimentarios normales. La exposición a la acidificación oceánica podría reducir el volumen cerebral de los calamares en un 50%, con graves consecuencias para su futuro y el de otros cefalópodos.

Los investigadores criaron calamares de arrecife de aleta grande (Sepioteuthis lessoniana) en dos tanques: uno representando los océanos actuales (pH 8.2) y otro los océanos proyectados para el año 2100 bajo un escenario de cambio climático (pH 7.8). Después de 90 días, los calamares expuestos a acidificación mostraron una reducción promedio del 49 por ciento en el volumen cerebral en comparación con el grupo de control. El estudio no encontró efectos sobre el tamaño corporal total, pero las mayores reducciones se observaron en los lóbulos ópticos (52%) y tractos ópticos (62%), regiones clave para la interpretación visual.

El doctor Garett Allen, profesor adjunto de la Universidad de Acadia, confirmó que los cefalópodos son considerados uno de los grupos de animales más inteligentes del océano, con un número de neuronas similar al de los perros. La reducción cerebral se correlaciona con comportamientos alimentarios anormales: estudios previos mostraron que la exposición aguda a altos niveles de CO2 redujo un 65% los comportamientos de caza, mientras que la exposición completa de 90 días los redujo un 42%. La reducción del volumen cerebral se correlaciona con comportamientos alimentarios anormales, afectando la capacidad de caza de estos depredadores.

Allen sugiere que la menor disposición a alimentarse podría estar relacionada con una disminución de la agudeza visual, no por la retina en sí, sino por la reducción del lóbulo óptico. Aún se investigan los factores que provocan esta reducción, que podrían deberse a limitaciones energéticas dentro del cerebro o a daños oxidativos, lo que impediría la correcta transmisión de información.

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