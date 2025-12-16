Acolman, el municipio de Edomex que preserva las posadas tradicionales 

Este 16 de diciembre inician las posadas, tradición que anuncia la cercanía de la Navidad. Originalmente eran Misas de Aguinaldo fueron utilizadas por los españoles como mecanismo de evangelización. Fray Diego de Soria fue quien inició con estas misas, todo con autorización del Papa Sixto V.

Pie de foto: ‘La piñata’. Diego Rivera, 1953 (Foto: Especial).

En esas misas a las que acudían los pobladores se narraban los pasajes bíblicos que hacían referencia al peregrinar de Jesús y María antes del nacimiento de Jesús; todo acompañado de diversas letanías. Las Misas de Aguinaldo se realizaban por las mañanas nueva días antes de la Navidad y al finalizar, los asistentes recibían fruta, a ese obsequio se le denominó aguinaldo.

Investigaciones señalan que el origen de las posadas es el estado de México, ubicando el Ex Convento de San Agustín Acolman el lugar en donde se realizaron las primeras posadas. En entrevista para Así Sucede, Simón Allende, cronista municipal de Acolman, aseguró que a pesar de que las posadas han perdido su propósito y forma original, en ese municipio se mantiene más fielmente la tradición, no sólo en las iglesias sino también las las casas.

«Primero eran Misas. Posteriormente, eran rosarios con cantos. Salen a hacer un recorrido en el atrio y llegan a pedir posada. También se dio mucho aquí en las casas, en las familias. Salen de una casa y van a otra casa a pedir posada, previo rosario y cantos. Caminan con cantos, llegan a la casa, piden la posada y terminan con cantos y después ya la fiesta. Ahora, en otros lugares dicen ‘vamos a la posada’ pero ya nada más es el baile, la pachanga, han perdido el contexto de la posada. Aquí en los pueblos de Acolman en todas las iglesias y capillas se siguen llevando a cabo las posadas como en su origen», aseguró.

El municipio de Acolman es un lugar clave para las tradiciones navideñas en México y es que ese municipio también es considerado la cuna de las piñatas, otro de los elementos más emblemáticos para las posadas.

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