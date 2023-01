Acolman pierde derecho de contrainterrogatorio en Diferendo limítrofe con Ecatepec

La representación legal del municipio de Acolman llegó tarde a la audiencia del desahogo de testimoniales, en el Diferendo limítrofe con Ecatepec, por lo que perdió su derecho de contrainterrogatorio a las personas que acudieron como testigos del municipio de Ecatepec, así lo dio a conocer la diputada presidente de la Comisión de Límites Territoriales de la LXI Legislatura, Elba Aldana Duarte.

Tras haberse desarrollado los testimoniales, ahora continúan las pruebas periciales a la documentación que han entregado cada uno de los municipios, los cuales deben ser certificados.

“Los municipios son quiénes hacen las preguntas, nosotros no las proponemos, para que la Comisión pueda hacer un dictamen correcto; desgraciadamente el día de hoy Acolman no se presentó, me parece que llegó tarde porque hubo un choque en Tollocan, y ustedes fueron testigos de que los esperamos una hora, y ya no pudimos esperar los más; con eso ellos pierden su derecho de hacer el contrainterrogatorio y la audiencia se sigue”.

El Diferendo limítrofe se realiza por 469 hectáreas que disputan Acolman y Ecatepec, donde se encuentran El Salado, La Laguna Chiconautla y la Colonia Lázaro Cárdenas, ya que ambos municipios manifestaron con anterioridad no realizar un Acuerdo amistoso, y definir esta situación a través del Diferendo.

“Básicamente los documentos tienen que ser, si es un plano del Igecem, tiene que ser certificado por el Igecem, si es un plano del Inegi, igual; No se aceptan las pruebas que el municipio aporte como ayuntamiento, por ejemplo, un plano que hizo el secretario del ayuntamiento no aporta, tiene que ser de una instancia estatal, como federal, y estás pruebas ya las aportaron desde la anterior vez, ya se le giraron a todos los diputados de la Comisión para que lleven a cabo su estudio”.

Enfatizó que además hará falta la prueba ocular, por lo que posterior a la revisión de documentos, se realizará un recorrido físico por la zona en conflicto, siempre y cuando, haya garantías de seguridad, y donde tienen que estar los dos alcaldes, síndicos municipales y peritos, además de los diputados de los tres municipios.

Cabe señalar que el dictamen final sólo necesita mayoría simple para su aprobación, tanto de la Comisión como del pleno del Congreso Local.

