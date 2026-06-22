Acompañan congresistas a gobernadora en entrega de equipo de seguridad

El diputado José Francisco Vázquez Rodríguez y la diputada Martha Azucena Camacho Reynoso, presidente de la Junta de Coordinación Política y presidenta de la Diputación Permanente de la LXII Legislatura mexiquense, respectivamente, acompañaron a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante la entrega de equipamiento de seguridad, una acción orientada a fortalecer las capacidades institucionales de protección y contribuir al bienestar de la población.

En la ceremonia realizada en Toluca, la gobernadora entregó la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) y un helicóptero Black Hawk. Además, inauguró el Centro de Comando Criminal en Tiempo Real.

En la ceremonia realizada en Toluca —a la que también asistieron Héctor Macedo García, titular del Poder Judicial, titulares de las secretarías estatales, autoridades militares y representantes del sector empresarial—, la gobernadora entregó la modernización del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) y un helicóptero Black Hawk. Además, inauguró el Centro de Comando Criminal en Tiempo Real.

Delfina Gómez destacó que estas acciones buscan fortalecer las capacidades operativas para el trabajo de coordinación institucional, mejorar los tiempos de respuesta ante las emergencias y ampliar las habilidades de análisis e inteligencia operativa.

Asimismo, informó que, entre septiembre de 2024 y mayo de 2026, el promedio diario de homicidios dolosos en la entidad se redujo en 60 por ciento. Destacó además que, en 15 municipios de la región oriente del estado, el robo de vehículos disminuyó 52 por ciento y los homicidios dolosos 35 por ciento.

En materia de combate a la extorsión, señaló que del 28 de mayo al 17 de junio se evitó el pago de 25 millones 543 mil 905 pesos por parte de posibles víctimas, como resultado de las acciones implementadas para prevenir este delito.

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