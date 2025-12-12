Aconseja IMSS prevenir quemaduras por pirotecnia en niños en época decembrina

La pirotecnia es un entretenimiento frecuente en las festividades decembrinas en el que participan niñas y niños, comúnmente, pero a pesar de su popularidad son muchos los riesgos que conlleva su uso y representa una de las principales causas de quemaduras en los menores de 4 y 9 años, principalmente.

Se exhorta a padres y madres de familia a enseñar con el ejemplo y tampoco poner en riesgo su salud. (Foto: especial).

Así lo expresó la médica Alicia Hernández Vargas, adscrita al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Estado de México Oriente, quien explicó que los fuegos pirotécnicos de mayor dimensión pueden llegar a quemar no sólo de manera externa sino también interna, pues se han presentado casos en los que se quema todo el sistema respiratorio incluyendo los pulmones, y es complicado volver a restaurarlos.

Advirtió que en esta temporada en las Unidades de Medicina Familiar de la región nororiente del Estado de México se atienden tanto a menores como adultos a causa de quemaduras por pirotecnia, en las que son más los niños involucrados con quemaduras severas.

Exhortó a los padres de familia a enseñar a sus hijos con el ejemplo y tampoco poner en riesgo su salud, “pues los adultos no están exentos de sufrir quemaduras que afecten no solo su piel, sino también su sistema respiratorio o desarrollar problemas de audición por el impacto sonoro que tienen las explosiones”.

Y les pidió encarecidamente supervisar lo que compran sus hijos cuando están fuera de casa, “pues en estas fechas comprar y utilizar pirotecnia es muy fácil con el pretexto de que es algo recreativo, sin medir el riesgo en el que se incurre al usar estos productos”.

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