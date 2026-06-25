Acorralan y desarman al ladrón de lámparas en Toluca

El hombre que se volvió viral en redes sociales por robar lámparas fue detenido tras una persecución en la delegación Capultitlán.

Se trata de Erick “N”, de 36 años, asegurado por policías municipales sobre la calle Vicente Guerrero, entre 5 de Febrero y Martha Rodríguez, cuando intentó huir al notar la presencia de las patrullas (Foto: Especial).

Se trata de Erick “N”, de 36 años, asegurado por policías municipales sobre la calle Vicente Guerrero, entre 5 de Febrero y Martha Rodríguez, cuando intentó huir al notar la presencia de las patrullas.

El sujeto corrió hacia el antiguo mercado de Capultitlán, pero los oficiales le dieron alcance. En su mochila llevaba una lámpara y unas cizallas; en la cintura, oculta, una navaja con mango metálico.

Fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, que determinará su situación jurídica.

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