Actitud del presidente de Toluca con ediles de Morena es discriminatorio y racista: Mónica Álvarez

Para la diputada por Toluca, Mónica Álvarez Nemer, la actitud que tiene el presidente municipal Raymundo Martínez con los ediles de su partido, en el ayuntamiento de la capital del estado de México, sobre no tener alguna relación con los regidores y las sindica de Morena al tomar decisiones y la gobernabilidad, es un tema muy delicado incluso, racista.

Diputada Mónica Álvarez Nemer (Foto: Manuel Luna).

“A mí me parece muy delicado que quién es la cabeza de la administración municipal haya sido tan tajante en decir que no va a hablar ni con los de Morena, ni con los simpatizantes de Morena, ni con los ciudadanos que tengan algo que ver con Morena, creo que no puedes hacer esto Me parece muy delicado me parece discriminatorio y además hasta racista”.

Ante esta actitud mencionó, los representantes populares de Morena tendrán que seguir haciendo su trabajo.

“Es importante que los regidores y la síndicos de Morena están reunidos para hacer lo que tienen que hacer; son los representantes populares de Toluca en las diferentes colonias, delegaciones y sectores; entonces, nosotros tenemos que seguir trabajando y seguir haciendo lo que nos toca, desde el lugar donde nos encontremos”.

Por otra parte, Álvarez Nemer reconoció que en el caso del endeudamiento aprobado por el cabildo del municipio de Toluca si bien, se atiende a la Ley a través del Código Financiero, ya que se estará pagando el financiamiento tres meses antes de que termine la administración, y a pesar de que cumple con los requerimientos, cuestionó sobre el por qué no se presenta de manera clara y transparente la información de dónde se van a invertir los 250 millones de deuda.

La diputada resaltó que hizo una solicitud para saber qué va a adquirir el municipio de Toluca con lo que fue aprobado la semana pasada, además, pidió el proyecto para las obras o acciones donde se vaya a invertir ese préstamo, por lo que, ante la respuesta negativa y al no haber transparencia señaló, se queda con él mal sabor de boca ya que eso se puede prestar a otras interpretaciones.

Comentarios

comentarios