Actividades para el fin de semana, chécalas aquí

Este viernes y sábado se llevarán a cabo las funciones de la Temporada de Cine al Aire Libre de la Cineteca Mexiquense. Hoy la película que proyectarán será “Odisea en el Espacio’ y mañana la función corresponde a la película ‘Interestelar’. Ambas funciones darán comienzo a las 19:00 horas y son con acceso gratuito. Cabe mencionar que las funciones dependen de las condiciones meteorológicas; además se recomienda acudir abrigado.

‘Firu’ es una de las obras que conforma la Segunda Temporada de la CUTUAEM (Foto: Especial).

Ha dado inicio el Festival Cultural Martín Reolín Varejón en el municipio de Lerma.Este domingo 19 de abril se presentará la cantante Lila Downs en la Plaza Juárez de aquel municipio. El evento es libre.

La Orquesta Sinfónica del Estado de México se presentará como cada viernes a las ocho de la noche en la Sala Felipe Villanueva de Toluca; en esta ocasión interpretará Danzas Sinfónicas de Rajmáninov. El acceso tiene costo general de 85 pesos.

Centro Tolzú continúa con tres exposiciones temporales; ‘Diálogos entre Miradas’ de la artista Olga Hernández; ‘Tiempo de barro’ del maestro artesano Cecilio Sánchez Fierro y ‘Era Sauria. Huellas Mesozoicas’. El horario de visita es de 10 de la mañana a seis de la tarde con entrada general de 60 pesos.

La Compañía Universitaria de Teatro entre a la recta final de su Segunda Temporada 2026 con funciones de ‘Nido’, una obra del grupo Valija Teatro, viernes y sábado a las 17:00 horas en el Teatro Universitario Los Jaguares y ‘Firu’, una obra sobre los perros en situación de calle con funciones a las cinco de la tarde en el Teatro Universitario de Cámara Esvón Gamaliel. El acceso general es de 115 pesos.

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