Acude Protección Civil de Metepec acude a delimitar daños por incendio en el Instituto Cenca

Personal de la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Metepec acudió la mañana de este lunes 15 de junio al Instituto Cenca para realizar las diligencias correspondientes y delimitar los daños materiales ocasionados por el incendio registrado un día antes en el plantel.

(Foto: Especial).

Debido a estos trabajos de inspección y de manera preventiva, la institución educativa permaneció sin clases durante toda la jornada, mientras que hasta el momento no se ha determinado si se interpondrá alguna demanda legal por las afectaciones sufridas.

Respecto al origen del siniestro, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, informó que las primeras indagatorias apuntan a que el fuego habría sido provocado de forma accidental por el uso de pirotecnia, específicamente cuetes lanzados al paso de una peregrinación que circulaba sobre la Avenida Juárez.

El alcalde acudió al sitio para supervisar las labores de atención de los cuerpos de emergencia, confirmando que las llamas fueron controladas en su totalidad y que no se reportaron personas lesionadas, en tanto las autoridades competentes continúan con las investigaciones para formalizar las causas exactas del incidente.

Comentarios

comentarios