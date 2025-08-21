Acuerdan regularizar viviendas impulsando la regularización de tenencia de la tierra

Los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la Maestra Delfina Gómez Álvarez firmaron dos convenios de coordinación para fortalecer la estrategia federal de regularización de la tenencia de la tierra del Programa de Vivienda para el Bienestar, que busca otorgar títulos de propiedad y escrituras a familias mexiquenses.

Firman dos convenios con el INSUS, Imevis e IGECEM para impulsar la regularización de la tenencia de la tierra en el Estado de México, lo que permitirá a las familias acceder a títulos de propiedad y escrituras debidamente registradas.

El primer convenio fue signado entre el Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS) y el Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis). Este acuerdo permitirá identificar zonas prioritarias, determinar usos de suelo, elaborar padrones de beneficiarios y coadyuvar en la entrega de títulos o escrituras debidamente inscritos en el Registro Público de la Propiedad.

El segundo convenio, suscrito entre el INSUS y el Instituto de Información e Investigación Geográfica, Estadística y Catastral del Estado de México (IGECEM), tiene como propósito coordinar acciones técnicas que respalden los procesos de regularización mediante información geoespacial. Para ello se realizarán vuelos fotogramétricos con aeronaves no tripuladas, lo que permitirá generar mapas de alta resolución, localizar asentamientos irregulares y georreferenciar predios.

Carlos Maza Lara, Secretario de Desarrollo Urbano e Infraestructura, destacó que la suma de capacidades entre Imevis e INSUS beneficiará a miles de familias con la regularización de sus viviendas, reforzando además el ordenamiento territorial en la entidad, especialmente en la zona oriente, una de las prioridades de la Presidenta Sheinbaum y de la Gobernadora Delfina Gómez.

Por su parte, José Alfonso Iracheta Carroll, Director General del INSUS, reconoció las acciones emprendidas por el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez para fortalecer la estrategia federal y garantizar certeza jurídica a las familias mexiquenses.

A su vez, Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Estado de México, aseguró que la firma de estos convenios respalda los esfuerzos de la Presidenta Claudia Sheinbaum para garantizar el derecho a la vivienda, y cumple con el compromiso de la Gobernadora Delfina Gómez de brindar seguridad jurídica sobre el patrimonio familiar, combatir la desigualdad y construir una sociedad más justa.

Finalmente, en representación de Óscar Flores Jiménez, Secretario de Finanzas, el Director General de Inversión, Adrián Basilio Ortiz, subrayó que este trabajo conjunto se viene impulsando desde hace varios años y que lo más importante son los beneficios directos para la población que busca certeza sobre su propiedad.

