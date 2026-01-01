Advierten sobre afectaciones por pirotecnia en personas autistas y medio ambiente

El comandante de la Central de Bomberos y Paramédicos de las Altas Montañas, Roberto Juárez Chimal, señaló que el uso de pirotecnia durante las festividades de diciembre genera afectaciones directas en personas con autismo, además del impacto en animales y el medio ambiente. Mencionó que Orizaba es el único municipio de la región que ha establecido una prohibición para el uso de estos artefactos, y consideró que esta medida debería replicarse en otras localidades.

Juárez Chimal explicó que, además del estrés y la alteración que provoca el ruido en personas con autismo y en animales domésticos, el manejo inadecuado de la pirotecnia suele causar accidentes graves como quemaduras, amputaciones de extremidades y otros daños físicos irreversibles. Asimismo, calificó el gasto en estos productos como un desperdicio de recursos.

Respecto a las celebraciones de fin de año, el comandante hizo un llamado para evitar la quema de muñecos representativos (“viejitos”) o llantas, debido a la severa contaminación ambiental que generan tanto el humo como el ruido de los explosivos utilizados en su elaboración.

(Foto: Especial)

En materia de prevención de incendios, Juárez Chimal informó que hasta la fecha se han registrado dos incendios en viviendas dentro de su demarcación, ambos ubicados en la colonia Modelo del municipio de Río Blanco. Aunque se desconocen las causas precisas, recomendó a la población revisar de forma constante las instalaciones eléctricas de sus hogares, evitar sobrecargar los enchufes con series navideñas y no utilizar anafres con carbón en espacios cerrados para calentarse, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono, un gas letal.

Finalmente, indicó que el cuerpo de Bomberos de las Altas Montañas mantendrá guardia constante durante el periodo festivo y que cualquier emergencia puede ser reportada a través del número 911.

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