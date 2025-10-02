Afectados por lluvias en Edomex podrían recibir financiamiento y apoyo en equipo

El Gobierno del Estado de México iniciará un proceso de censo en los municipios de Nezahualcóyotl y La Paz para atender a las unidades económicas, así como a las viviendas que se hayan visto afectadas por las intensas lluvias presentadas en las últimas semanas.

Laura González, secretaria de Desarrollo Económico del Estado de México, señaló que mediante esta acción se evaluarán los daños en unidades económicas para poder definir el mecanismo de apoyo que se les puede otorgar, aunque recordó que en el municipio de Chalco los apoyos entregados fueron en forma de financiamiento y no a fondo perdido.

Podría presentarse, además, algún apoyo en equipamiento, pero este correría a cargo de la Secretaría del Trabajo, según lo que se pueda gestionar.

La funcionaria indicó que hay otros tipos de financiamiento, como el crédito Colibrí, al que podrían acercarse los afectados.

En la recta final del año se prevé una de las temporadas más fuertes en materia comercial para el estado. Refirió que, a lo largo del mes de noviembre —al igual que en 2024—, se llevarán a cabo los festivales abarroteros que buscan impulsar el comercio al mayoreo. En esta ocasión serán tres, y los municipios sede serán: Atlacomulco, Naucalpan y Ecatepec.

