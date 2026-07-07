Afición mexicana afronta eliminación de la Selección Mexicana con hasta cuatro días de tristeza colectiva

La afición mexicana de futbol afronta un periodo de hasta cuatro días de tristeza colectiva por la eliminación de la selección nacional, un proceso de asimilación que concluirá cuando los seguidores elijan a un nuevo equipo del continente para brindar su apoyo, señaló Alejandro Gutiérrez Cedeño, coordinador de extensión y vinculación de la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex).

El evento masivo congregó a una asistencia diversa que incluyó desde niños pequeños y adultos mayores hasta personas con discapacidad, todos reunidos con el objetivo de formar parte de la fiesta deportiva (Foto: Sonia Vilchis).

El especialista detalló que la derrota ante una potencia deportiva interrumpió un proceso que había generado una fuerte unión entre el deporte, la sociedad y la economía familiar, lo que explica el sentimiento de letargo y frustración actual. Al tratarse de un torneo que requiere cuatro años de espera, el impacto emocional es inmediato, manifestándose en las calles con personas que ya buscan portar playeras de otras escuadras americanas para mantener el entusiasmo por la competencia.

Gutiérrez Cedeño aclaró que este escenario no alcanza los niveles de una depresión clínica, por lo que la principal recomendación para la ciudadanía es retomar las actividades cotidianas y mantener la calma.

Asimismo, el psicólogo apuntó que la eliminación se debió a una desconcentración en los últimos minutos del encuentro, un reflejo de cómo pequeños descuidos cambian el rumbo de los proyectos, e invitó a la población a disfrutar del resto del torneo desde una perspectiva meramente deportiva y libre de presiones emocionales.

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