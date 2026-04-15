Agenda de miércoles: precios, fútbol, seguridad y emergencia climática

1.⁠ ⁠La Asociación de la Industria de la Masa y la Tortilla calificó como especulación un eventual incremento de hasta cuatro pesos en el precio del kilo de la tortilla a partir del próximo miércoles, pues asegura que no ve elementos suficientes para un incremento de este tipo.

2.⁠ ⁠El gobierno del estado de México y la Federación Mexicana de Futbol anunciaron que la Selección Mexicana jugará su último partido contra Serbia previo a la justa futbolística mundial de 2026 en el Estadio Nemesio Diez el próximo 4 de junio.

3.⁠ ⁠La secretaria de Desarrollo Económico del estado de México, Laura González Hernández, calculó una derrama económica de 7 mil 960 millones de pesos durante la Copa de Fútbol de 2026.

4.⁠ ⁠Tras el anuncio dado a conocer el pasado fin de semana, en el cual se aumentó el peaje de las autopistas del país, y en las que se incluye la Mexico-Toluca, la Toluca-Tenango, el libramiento de la Marquesa y otras vías por las que circulan de manera recurrente materias primas y producto terminado, el sector privado prevé aumentos en el precio de productos al consumidor final.

5.⁠ ⁠El gobierno del estado de México a través del Grupo Relámpagos protege de manera activa los bosques de la entidad de los incendios forestales. De septiembre de 2023 a marzo de este año se han realizado 180 operaciones aéreas y 465 descargas de agua, lo que fortalece la atención oportuna de emergencias y con ello se reducen riesgos en zonas de difícil acceso.

6.⁠ ⁠Arranca el análisis de una iniciativa que propone reformar el Código Administrativo Estatal con la intención de establecer la gratuidad de las primeras dos horas de estacionamiento en unidades comerciales, siempre y cuando se acredite el consumo mínimo.

7.⁠ ⁠Luego del fallecimiento de Henry, el menor de 2 años de edad que fue víctima de quemaduras en una tienda de autoservicio en Chalco, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México solicitará la reclasificación del delito para los cuatro detenidos por dicho ataque, pues actualmente se encuentran vinculados a proceso por homicidio en grado de tentativa, lesiones agravadas y daño en bienes.

8.⁠ ⁠El desbordamiento del río El Arenal, durante la noche del lunes y madrugada del martes, causó la muerte de un menor de 17 años. Durante la noche del lunes, una fuerte tormenta azotó al Valle de Toluca, lo que provocó la crecida del río en la localidad de Zaragoza de Guadalupe, municipio de Calimaya. El menor, identificado como Jonathan Consuelo, viajaba en una cuatrimoto e intentó cruzar el río sin lograrlo, provocando que la corriente lo arrastrara río abajo.

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