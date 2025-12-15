¡Agónico! Toluca bicampeón

En una noche histórica y cargada de dramatismo en el estadio Nemesio Diez, el Toluca se proclamó bicampeón de la Liga MX tras imponerse a Tigres en una final que se definió en muerte súbita desde el manchón penal, luego de un partido intenso que mantuvo al límite a los más de 27 mil aficionados que llenaron el infierno escarlata.

Durante el tiempo regular, los Diablos Rojos se impusieron 2-1, pero el global llevó el encuentro a los tiempos extra. Tigres abrió el marcador en la primera mitad con un tiro libre de André-Pierre Gignac, cuyo disparo fue desviado por Fernando Gorriarán, sorprendiendo al arquero Luis García. Toluca reaccionó antes del descanso con un auténtico golazo del brasileño Helinho, quien sacó un potente disparo desde fuera del área que devolvió la esperanza a la tribuna.

Toluca recibió a Tigres en la final(Foto: Especial).

En la segunda parte, el conjunto mexiquense tomó el control del partido y logró la ventaja definitiva al minuto 52, cuando Paulinho aprovechó un error defensivo para marcar el segundo tanto. A partir de ahí, el encuentro se convirtió en un constante ida y vuelta, con oportunidades claras para ambos equipos, pero sin que el marcador se moviera en los tiempos extra.

La definición llegó en una tanda de penales histórica, en la que los 11 jugadores de cada equipo ejecutaron el disparo. La tensión alcanzó su punto máximo cuando los porteros Luis García y Nahuel Guzmán cobraron y fallaron sus respectivos tiros. Ya en la segunda ronda de muerte súbita, García se convirtió en figura al atajar el penal del argentino Ángel Correa. Minutos después, Alexis Vega, referente escarlata y héroe del torneo anterior, tomó el balón y con un disparo certero venció a Guzmán para sellar el campeonato.

Con este título, Toluca consolida su momento deportivo y reafirma su fortaleza como local, devolviendo la gloria a una afición que volvió a ver a su equipo levantar la copa en casa.

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