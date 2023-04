Agradecimiento al público y tristeza, los sentimientos de Napoleón ante su retiro

Con una trayectoria de más de cinco décadas, José María Napoleón continúa con su gira de despedida en distintos estados de la república mexicana. Auditorios, teatros y palenques han sido testigos de los conciertos con los que el llamado “Poeta de la canción” se despide de su público.

(Foto: Especial).

Fue en 2019 cuando el cantante mexicano anunció su retiro de los escenarios, a la par inició una gira titulada “Hasta siempre”. Sin embargo, fue necesaria una segunda gira para volver a despedirse de sus seguidores, ahora con el título “Hasta Siempre, Canción Final”.

En conferencia de prensa, José María Napoleón reiteró estar listo para retirarse de los escenarios, aunque reconoce que atraviesa por sentimientos encontrados al pensar que pronto dejará de hacer lo que ha hecho en los últimos 54 años.

“Tengo recuerdos muy grandes desde cuando empecé, tenía muchos menos años que ahora, evidentemente. Desde siempre, la prensa me ha tratado muy bien; los medios de información siempre han sido maravillosos conmigo. La sensación que tengo es una controversia, es una satisfacción de ver a tantas personas ante mí y por otro lado es un sentimiento de, abiertamente lo digo, de tristeza cuando pienso ‘¿Y luego que voy hacer?’. Sí, he pensado que escribiré canciones para otros cantantes y quién sabe cuánto pero la realidad es que cuando en esas noches, en esas mañanas que me despierto y pienso qué duro es dejar lo que has hecho durante 54 años de tu vida. Yo llegué tan sólo 16 (años) cuando llegué a (la Ciudad de) México y 18 cuando empecé y es una sensación de un vacío terrible pero tampoco quiero dar lástima nunca en mi vida”, señaló.

El intérprete de grandes temas como “Hombre”; “Ella se llamaba Martha” o “Leña verde”, aseguró que su decisión de retirarse de los escenarios es porque quiere hacerlo dignamente, es por ello que lo hace ahora cuando aún tiene una voz que ofrecerle al público que tanto le ha dado.

Toluca, Guadalajara, San Luis Potosí y Tampico, son algunas de las ciudades en las que se ha presentado José María Napoleón en las últimas semanas; la gira continuará en diversos recintos, entre ellos el Auditorio Nacional a donde el “Poeta de la canción” regresará en el mes de mayo.

A lo largo de 54 años, José María Napoleón ha grabado 40 discos de estudio y es uno de los artistas más escuchado en plataformas digitales. El reconocimiento para el cantante comenzó cuando el año 1977 ganó el Festival OTI con la interpretación de su tema “Hombre”. Hoy en día, Napoleón es uno de los cantautores más prolíficos de México y en reiteradas ocasiones ha asegurado que si bien se retira de los escenarios, continuará en el mundo de la música desde la composición.

