Aire contaminado, control institucional y nuevos ajustes, los temas de este lunes

1.⁠ ⁠El Estado de México es el cuarto lugar nacional en porcentaje de fallecimientos asociados a la contaminación, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Calidad del Aire, a partir de un estudio del Instituto for Health Metrics an Evaluation, que asegura que la contaminación atmosférica continúa agravando la salud mundial, incluyendo las enfermedades no transmisibles y la demencia.

2.⁠ ⁠El Gobierno del Estado de México confirmó la entrada en vigor formal del programa Hoy No Circula en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco a partir del 1 de enero de 2026. El objetivo de la medida es contribuir a la reducción de la contaminación atmosférica en la región.

3.⁠ ⁠Dentro del Protocolo para la Erradicación del Acoso Escolar en Escuelas de Educación Básica del Sistema Educativo del estado de México, elaborado por la Secretaría de Educación estatal, se establecen los procedimientos para la detección del acoso escolar, así como los indicadores que permiten identificar posibles casos.

4.⁠ ⁠La Contraloría del Poder Legislativo del estado de México cuenta con una plataforma digital que permite a la ciudadanía presentar quejas y denuncias en contra de presidentes municipales, síndicos, regidores, diputadas, diputados y servidores públicos adscritos al Poder Legislativo estatal, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas.

5.⁠ ⁠El Gobierno del Estado de México informó que, durante 2025, su Fondo de Reparación del Daño benefició a nueve personas privadas de la libertad que se encontraban en situación de vulnerabilidad económica, permitiéndoles cumplir con este requisito legal y acceder a figuras jurídicas como prelibertad, libertad anticipada o amnistía, cuando este era el último obstáculo para su liberación.

6.⁠ ⁠El gobierno municipal de Toluca puso a disposición de la ciudadanía el trámite de licencia para obras de conexión a la red de agua potable y drenaje. El objetivo de este procedimiento, según la administración, es brindar certeza, orden y acompañamiento a los proyectos de construcción, permitiendo a los propietarios realizar de manera formal y segura la conexión de sus inmuebles a estos servicios básicos.

7.⁠ ⁠El Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5) de la Secretaría de Seguridad del Estado de México informó que, del 1 de enero al 25 de diciembre de 2025, atendió un total de un millón 22 mil 701 llamadas reales recibidas a través de la línea de emergencias nacional 911. Durante este periodo, se recibieron en total tres millones 300 mil 206 llamadas, de las cuales 2 millones 277 mil 505 fueron clasificadas como improcedentes.

8.⁠ ⁠La gobernadora Delfina Gómez Álvarez supervisó obras de infraestructura hidráulica para la instalación de más de ocho mil metros de tubería de agua potable en comunidades del oriente de la entidad. Los trabajos, a cargo de la Comisión del Agua del Estado de México servirán a cerca de cinco mil habitantes en los municipios de Axapusco y Tepetlaoxtoc.

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