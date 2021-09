Alan Estrada vuelve a HNMPL… en streaming

Este fin de semana, se realizará una transmisión del musical “Hoy no me puedo levantar”, basado en las canciones del grupo español Mecano. Y aunque hace un par de meses la obra ya había tenido un streaming; éste tendrá dos cosas diferentes: la primera es que la función se grabó con público y la segunda es que Alan Estrada interpretará uno de los personajes principales.

La función que se transmitirá este sábado 25 de septiembre será la última que Alan Estrada dio en su regreso a “Hoy no me puedo levantar” y estará disponible en la plataforma Cinépolis Klic. (Foto: cortesía).

Alan Estrada fue el primer actor que interpretó el personaje de Mario en 2006; desde ahí se convirtió en uno de los actores favoritos del público de “Hoy no me puedo levantar”. Tuvieron que pasar varios años para que el también youtuber aceptara regresar al musical con únicamente ocho funciones en las que compartió escenario con la cantante María León.

En conferencia de prensa virtual, Alan Estrada reconoció que una de las razones por las que aceptó volver a participar en “Hoy no me puedo levantar” fue por la nostalgia de reencontrarse con el elenco con el cual ya había trabajado antes pues varios de los actores han permanecido durante varias temporadas en el mismo musical y algunos otros en distintos proyectos.

Alan Estrada aseguró que la nueva modalidad de acercar los espectáculos teatrales al público mediante streaming generó cierta incertidumbre a los productores por el temor de que la gente ya no quisiera asistir a las funciones presenciales. Sin embargo, no ha sido así.

“Hemos descubierto desde el inicio de la pandemia algo a lo que los teatreros teníamos mucho miedo y no me da miedo decirlo: teníamos miedo y terror pensar transmitir nuestras obras a través de plataformas digitales porque siempre ha existido el miedo y esto es mundial de que si transmitíamos se mermara la taquilla pero afortunadamente la pandemia nos enseñó que esto no necesariamente es así. Con la transmisión de obras del tamaño de ‘Hamilton’ o de muchas otras obras que ahora se han podido grabar de manera profesional y están ahora en plataformas, creo que da la oportunidad de que mucha gente que no puede asistir a las salas de teatro o que aún le da miedo salir de casa, poderlas ver a través de streaming. Yo personalmente creo que no hay nada como vivir la obra en vivo pero si no puedes por distintos motivos, económicos, de salud o geográficos, el streaming es una increíble segunda opción”, señaló.

Alan Estrada detalló que ha visto prácticamente todas las temporadas del musical de Mecano, excepto la que protagonizaron los cantantes Yahir y Belinda y consideró que cada uno de los actores que han participado en la historia tiene su propio estilo. Sin embargo, reconoció el trabajo que ha realizado María León en esta temporada, quien señaló que se preparó para ganarse el respeto del público y de sus compañeros sobre el escenario y aseguró que uno de sus objetivos era conseguir la aprobación de Alan Estrada.

