Seguimos de festejos en este mes, que es uno de los más nutridos, y toca el turno de los albañiles y la Santa Cruz.

Cuenta la historia que una de las costumbres de los campesinos que tuvieron que emigrar a la ciudad para comenzar a trabajar como albañiles era encomendarse a la Santa Cruz para que no sufrieran accidentes o caídas en el trabajo y de ahí coincide su festejo con la de la Santa Cruz. No obstante el gran esfuerzo físico de los albañiles y el peligro de su labor, las condiciones de trabajo no son dignas de celebración pues viven la cruda realidad de no contar con seguridad social y ni siquiera, contrato. Según em INEGI, uno de cada diez albañiles no tiene seguridad social y 7 de cada diez carece de contrato; todo es un acuerdo verbal.

Sirva pues este espacio y día para reconocer a los albañiles y en su tradición de preparar una cruz de madera adornada con flores, que llevan a bendecir, y luego colocan en las casas o edificios en que laboran.

Escucha la opinión de Patricia Maldonado. ¡Dale play!

