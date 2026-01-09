Albergue temporal instalado en el parque Luis Donaldo Colosio brindó resguardo a 33 personas

Al corte del 5 de enero, el refugio temporal instalado en el parque Luis Donaldo Colosio en Toluca ha brindado atención a 33 personas en situación de vulnerabilidad. Según informó Juan Carlos Yáñez, coordinador de Protección Civil y Bomberos, esta cifra representa un incremento en comparación con el periodo anterior, cuando la demanda no superó las 30 solicitudes.
Las autoridades municipales destacaron que, debido a la renuencia de algunos ciudadanos para acudir voluntariamente a los albergues, la localización de los beneficiarios se realiza principalmente mediante el Operativo Saturno. A través de recorridos de vigilancia, los elementos identifican a personas a la intemperie para ofrecerles traslado al refugio.
Una vez en las instalaciones, los usuarios reciben:
- Bebidas calientes y refrigerios.
- Colchonetas y mantas para pernoctar.
- Monitoreo constante por parte del Departamento de Atención Prehospitalaria y el Departamento de Sistema Integral de Riesgo.
Dado que la mayoría de los usuarios retornan diariamente al inmueble. Aunque el cierre del refugio está programado inicialmente para el 31 de enero.