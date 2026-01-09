Albergue temporal instalado en el parque Luis Donaldo Colosio brindó resguardo a 33 personas

Al corte del 5 de enero, el refugio temporal instalado en el parque Luis Donaldo Colosio en Toluca ha brindado atención a 33 personas en situación de vulnerabilidad. Según informó Juan Carlos Yáñez, coordinador de Protección Civil y Bomberos, esta cifra representa un incremento en comparación con el periodo anterior, cuando la demanda no superó las 30 solicitudes.

Se ofrecerá resguardo nocturno y servicios básicos a personas en condición de vulnerabilidad (Foto: Especial).

Las autoridades municipales destacaron que, debido a la renuencia de algunos ciudadanos para acudir voluntariamente a los albergues, la localización de los beneficiarios se realiza principalmente mediante el Operativo Saturno. A través de recorridos de vigilancia, los elementos identifican a personas a la intemperie para ofrecerles traslado al refugio.

Una vez en las instalaciones, los usuarios reciben:

Bebidas calientes y refrigerios.

Colchonetas y mantas para pernoctar.

Monitoreo constante por parte del Departamento de Atención Prehospitalaria y el Departamento de Sistema Integral de Riesgo.

Dado que la mayoría de los usuarios retornan diariamente al inmueble. Aunque el cierre del refugio está programado inicialmente para el 31 de enero.

Comentarios

comentarios