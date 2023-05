Aldo logró vencer a la muerte gracias al helicóptero Jaguar 1 de Ecatepec, tras sufrir accidente de motocicleta 

Aldo, un joven vecino de Ecatepec, logró sobrevivir después de sufrir un grave accidente gracias a que fue trasladado de emergencia a bordo del helicóptero Jaguar 1 de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito municipal.

Aldo narra que ese día sufrió una fractura expuesta de fémur de la pierna izquiera y otra de cadera.

A la fecha, las aeronaves Jaguar 1 y 2 han realizadonel traslado aeromédico de 98 pacientes en estado crítico luego de sufrir accidentes o problemas de salud severos, informó el presidente municipal Fernando Vilchis Contreras.

A Aldo Quezada García, de 27 años de edad, los médicos le daban pocas probabilidasdes de vida, luego de que el pasado 17 de febrero sufrió un grave accidente de motocicleta en la incorporación de la avenida vía Morelos con la autopista México-Pachuca, a la altura de la colonia Los Laureles.

Debido a las lesiones que sufrió el joven de 27 años, paramédicos de Ecatepec determinaron activar el protocolo para trasladarlo por aire al hospital de traumatología “Victorio de la Fuente”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

Los médicos especialistas que ya lo esperaban anticiparon que el estado de salud del paciente era crítico por la pérdida de sangre y en un primer momento señalaron que tenían amputarle la pierna para salvar su vida.

Aldo Quezada, luego de tres meses de haber sido dado de alta, relató que el día del accidente se dirigía hacia su casa en el municipio de Tecámac, y tras perder el control de la motocicleta, únicamente recuerda algunos episodios desde que cayó al suelo, la atención que le brindaron los paramedios, el traslado en ambulancia hacia el helipuerto Base Aztlán, el vuelo en el helicóptero Jaguar 1 y su ingreso al nosocomio donde después de 12 horas en cirugía y luego de sufrir un paro cardiáco, los médicos prácticamente lo revivieron.

Aldo Quezada, en entrevista, relató su estancia en el hospital y su recuperación, que gracias a la oportuna intervención de paramédicos y la rapidez del traslado aéreo, le dio tiempo al cuerpo de especialistas para que lograran salvarle la vida..

Dijo: “Estuve internado 10 días, el accidente fue el 17 de febrero y yo estuve hasta el 27 de febrero, la primera cirugía fue el mismo día, fue para acomodar hueso, me pusieron 4 fijadores, dos en la parte de abajo y dos en la parte de arriba para fijar el hueso, porque todavía me los lijaron para ajustarlo y acomodar el clavo quirúrgico y el pronóstico ya era totalmente distinto, de que ya iba a poder caminar y ya iba a estar más tranquilo, a pesar de que en un principio incluso corria el riesgo de perder la vida, pues así se lo dijeron a mi papá, también le dijeron que podría perder la pierna y que la situación era delicada, por lo que no me daban esperanzas de vida”.

“De hecho el doctor de piso y las enfermeras me decían que si yo era el susodicho que había llegado en helicóptero y me decían tú llegaste muy grave, si no hubiera sido por los paramédicos tú no estuvieras aquí. Y no sabían realmente cómo hubiera sido la situación, porque los paramédicos afortunadamente iban pasando cuando yo me accidenté y fue como que Dios estuvo conmigo en todo momento, yo desconozco si fue inmediatamente, pero supongo que sí porque me dice la doctora que yo estaba muy mal y las enfermeras me dicen que sin la acción rápida de los paramédicos y que el helicóptero estuviera disponible no hubieras estado aquí”, agregó el joven.

Durante su convalecencia y al enterrarse de la gravedad de sus lesiones y del riesgo de muerte que enfrentó, Aldo reconoció la importancia y apoyo que brindan los helicópteros Jaguar 1 y 2 al prestar servicios de ambulancias aéreas, dijo que gracias a dichas herramientas, la preparación de los paramédicos y la habilidad de los pilotos, él se encuentra con vida.

Relató: “Siento que es una labor muy buena la que están haciendo, que el presidente también esté muy atento a los accidentes para dar la autorización en todo momento, y que estén tan coordinados desde las ambulancias a lo que es la base del helicóptero, son cosas que yo no sabía que estaban tan bien organizadas, pero que gracias a ellos estoy con vida todavía. Darle las gracias también al presidente municipal porque dio la autorización inmediata para usar el helicóptero, aunque no tenga el gusto de conocerlo personalmente sé que su trabajo ha sido excelente”.

Luego de experimentar las consecuencias del accidentes y al recobrar su salud, actualmente el joven toma rehablitaciones para reestablecer la movilidad y fuerza en su pierna izquierda, convive con su padres, con su esposa Karen y su hijo Leo los acompaña.

“Mucha gracias a Protección Civil, al piloto, a los paramédicos, a los médicos y a todos los que hicieron todo lo posible para que yo estuviera bien”, concluyó el joven con voz entrecortada.

