Alejandra Figueroa reconoce la necesidad de liderazgos preparados

Al señalar que el estado de México, hoy más que nunca, necesita liderazgos preparados y comprometidos, la diputada Alejandra Figueroa Adame (PVEM) recalcó la importancia de formar personas líderes que no se conformen con administrar la realidad, sino que trabajen para transformarla.

La diputada Alejandra Figueroa destacó que el estado de México necesita liderazgos preparados y comprometidos (Foto: Especial).

Durante el ‘Foro Nacional de Líderes 2026’, realizado en el Congreso del Estado de México, llamó a construir, desde el ejercicio del liderazgo, un Estado de México más justo, más incluyente y más sostenible, donde las decisiones públicas estén a la altura de los retos actuales y, sobre todo, de las expectativas de la población.

Ante liderazgos provenientes de distintos estados del país, la parlamentaria reiteró el compromiso de la LXII Legislatura mexiquense de impulsar espacios de diálogo que se consoliden como puntos de encuentro entre visiones, experiencias y compromisos, como este tipo de foros.

En este sentido, reconoció que los problemas públicos son complejos, interdependientes y requieren soluciones integrales; por lo tanto, subrayó que estos ejercicios permiten generar sinergias y construir agendas comunes que respondan a las necesidades de la ciudadanía.

Añadió que quienes ejercen funciones públicas deben abrir espacios, escuchar las demandas de los diversos sectores y construir soluciones a partir del diálogo.

En el evento, Eduardo Enrique Sánchez Martínez, presidente global de International Lebex (líderes, empresarios, hombres de negocios y ejecutivos), coincidió en que el liderazgo se construye al conectar visiones, despertar conciencias y contribuir a la construcción de un mejor futuro.

El foro contó con la conferencia magistral de Luis Rodolfo Nájera Ramírez, medallista iberoamericano en informática, quien destacó la importancia de desarrollar habilidades como el pensamiento crítico y la capacidad de inspirar.

Finalmente, en el evento se entregaron galardones a personas líderes, en reconocimiento a su labor y contribución en sus respectivos ámbitos.

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