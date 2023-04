Alejandra visita Zinacantepec y Delfina Texcalyacac 

Este viernes la candidata de la Alianza Va por el estado de México, Alejandra Del Moral Vela estuvo de visita en Zinacantepec, donde propuso la remodelación del centro de su cabecera municipal y aprovechar el mercado de mariscos para el turismo.

Fotos: especiales

“Que modernicemos su mercado de la mano con el municipio; vamos a trabajar también con el cableado subterráneo en el centro histórico para que podamos detonar turísticamente a Zinacantepec, y se puedan mejorar la imagen urbana; ustedes tienen que aprender que tienen una vocación como municipio y puede ser turística también, así es que trabajaremos con la construcción del primer mercado de mariscos aquí en el municipio de Zinacantepec”.

Respecto al incidente ocurrido ayer jueves, previó al acto proselitista de la candidata en los campos de fútbol de Bosques, de la Colonia Ojo de Agua en el municipio de Tecámac, donde la fuerza del viento ocasionó que el enlonado destinado para el resguardo de las personas colapsará, ocasionando que hubiera personas lesionadas, y donde una persona de la tercera edad falleciera después de ser trasladada al hospital, aún no ha habido algún pronunciamiento respecto a si reforzarán medidas preventivas en la infraestructura para sus actos tras el incidente.

Al respecto, Delfina Gómez, candidata a gobernadora del Estado de México por la coalición Morena, PT y PVEM , manifestó su pésame para la familia de la persona fallecida a través de sus redes sociales. “Mi solidaridad con las personas heridas y con Alejandra Del Moral Vela. En momentos como estos, lo único que importa es el bienestar de todas y todos”.

Por otra parte en su actividad de campaña en Texcalyacac, hablo sobre la importancia de atender los cuerpos de agua, así como de hacer un programa de rehabilitación de las tuberías, pero también, refirió cuidar y sanear los humedales, así como crear más espacios para la captación de agua de lluvia, y realizar el mayor programa de reforestación.

“De hacer el programa de reforestación, el mayor que se haya podido hacer en el estado de México, porque nuestros pobres arbolitos dicen nada más me talan, me talan, pero no veo que me produzcan, me produzcan, me produzcan; y nuestra naturaleza también se cansa, ha sido muy generosa, pero yo creo que ya llegó el momento de que los seres humanos podamos retribuirle algo, como dicen nuestros grupos originarios, a nuestra Madre Tierra”.

