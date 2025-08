Aleks Syntek dice ‘No’ a lanzar discos

Este 2025 Aleks Syntek cumple 35 años de trayectoria musical y lo celebra con la publicación de una selección de canciones a la que les da un segundo aire con arreglos nuevos y duetos; tal es el caso de ‘Hey tú!’ tema que grabó en los inicios de su carrera y la cual grabó recientemente con Los Caligaris.

Este 2025 Aleks Syntek cumple 35 años de trayectoria musical (Foto: Judith Chacón).

Aleks Syntek fue parte de la Feria Escolar de Grupo Acir Toluca y antes de subir al escenario dió una entrevista en la que explicó que por el momento no está entre sus planes lanzar un disco completo pues considera que es innecesario ante un panorama musical en el que el público está favoreciendo solamente a dos géneros. Aseguró que volverá a hacer discos cuando el público vuelva a escuchar otros géneros como el rock; el bolero y baladas.

«No he querido sacar disco porque no estoy dispuesto a ser un LP hasta que no mejore la diversidad musical en nuestro país. Mientras (las personas) sigan oyendo dos géneros musicales ya no quiero hacer discos porque es perder el tiempo. Voy a empezar a hacer discos cuando la gente esté dispuesta a escuchar bolero, balada, rock; pop, no nada más corridos y reggaetón, eso ya lo tengo decidido. Como Amor FM no ha dejado de tocar mi música , yo los amo a ustedes sigo siempre a la estación y estoy feliz de estar en este festival porque es recordarle al público que yo no soy una canción o dos, yo soy 35 canciones que han sonado en la historia de México», indicó.

Aleks Syntek indicó que aunque continuará sacando las nuevas versiones de sus canciones más emblemáticas al lado de artistas invitados, a la par publicará música nueva en forma de sencillos.

