Alemania sustituye calderas de gas por ladrillos térmicos y soluciona un gran problema de su industria

Alemania impulsa una transformación profunda de su industria al reemplazar las calderas de gas por un sistema basado en ladrillos calentados con electricidad renovable, como informan en Electrek. Esta solución tecnológica, ya en fase de implantación, busca resolver uno de los principales retos de la descarbonización industrial sin comprometer la producción continua.

Esta solución tecnológica, ya en fase de implantación, busca resolver uno de los principales retos de la descarbonización industrial sin comprometer la producción continua (Foto: Especial).

La iniciativa se desarrolla en la planta química que Covestro opera en Brunsbüttel, donde la empresa Rondo Energy ha iniciado la construcción de una batería térmica industrial. El proyecto pretende generar vapor de alta temperatura sin utilizar combustibles fósiles, manteniendo los estándares de fiabilidad que exige la industria pesada.

El contexto energético alemán resulta determinante para este avance. Según explica Bloomberg, la red eléctrica registró 573 horas con precios negativos en 2025, un 25% más que el año anterior. Algo que fue consecuencia del fuerte crecimiento de la energía eólica y solar, que genera excedentes difíciles de gestionar.

La tecnología desarrollada por Rondo Energy emplea ladrillos cerámicos como sistema de almacenamiento térmico. La electricidad calienta estos bloques cuando hay abundancia renovable y el calor acumulado se libera de forma controlada para producir vapor constante.

La instalación de Brunsbüttel contará con una capacidad de 100 megavatios hora y está previsto que entre en funcionamiento a finales de 2026. Una vez operativa, cubrirá alrededor del 10% de la demanda de vapor del complejo y permitirá reducir hasta 13.000 toneladas de CO₂ al año.

Desde el ámbito institucional, el ministro de Energía y Clima de Schleswig-Holstein, Tobias Goldschmidt, señaló que «la rápida expansión de las energías renovables está haciendo posibles aplicaciones industriales que refuerzan la independencia energética y los objetivos climáticos».

El consejero delegado de Rondo Energy, Eric Trusiewicz, afirmó que «junto con Covestro, demostramos que el calor industrial limpio puede ser altamente fiable y una herramienta eficaz para equilibrar la red eléctrica». La empresa evaluará la extensión de esta tecnología si los resultados cumplen las previsiones.

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