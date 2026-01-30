Alertan empresarios sobre posibles abusos tras reforma al Infonavit

Comienzan a verse las repercusiones de la Ley del Infonavit y la posibilidad de que se cometan abusos en la administración de los recursos de los trabajadores, tal como lo advirtió el sector empresarial desde que comenzó la discusión.

Al respecto, Julián Miembro, presidente del Centro Patronal del Estado de México, señaló que uno de los primeros puntos que se ha dado a conocer es la autorización de un seguro de gastos médicos para las autoridades, financiado precisamente con recursos de los colaboradores, una situación que genera preocupación.

Actualmente, se cuenta con más de 2,000 millones de pesos en dicho fondo, el cual continúa creciendo mes con mes gracias a las aportaciones que se realizan, y en donde un grupo muy limitado es el que toma las decisiones sobre su uso.

“En realidad, ese dinero tiene dueño: es dinero de los trabajadores. Ese es el problema, que el día de mañana, cuando llegue un trabajador a solicitar un crédito para una casa, no se cuente con esos recursos”.

Los temas en cuestión también tienen que ver con el desarrollo de nueva infraestructura de vivienda social, créditos, mejoras y la autorización de modelos en los cuales los trabajadores puedan hacer uso de sus recursos.

Finalmente, señaló que se requieren elementos de control y auditoría para poder atender el tema de manera eficiente.

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