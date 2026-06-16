Alianza Canacintra-Mercado Libre digitalizará a los muebleros de Lerma

Mercado Libre y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) anunciaron la apertura de un nuevo Polo de Desarrollo para la industria mueblera, el cual permitirá fortalecer su crecimiento a través del comercio electrónico.

Al momento, el Estado de México se ha establecido como la segunda región del país en la vertical de «Muebles» dentro del mercado digital, por lo que esta iniciativa acerca la oportunidad de digitalización a una comunidad de empresas que buscan ampliar su alcance comercial.

En este sentido, se ha integrado al municipio de Lerma a través de la comunidad de San Pedro Tultepec, conocida como la «capital del mueble». En esta localidad se concentran cientos de talleres familiares, carpinterías y negocios especializados en la fabricación y comercialización de mobiliario, lo que la posiciona como uno de los principales polos de esta industria en México.

Rodrigo García Rojas, presidente de Canacintra en el Estado de México, señaló que el lanzamiento de este Polo permitirá la incorporación de más fabricantes de la región al comercio electrónico, con el objetivo de fortalecer su competitividad y abrir nuevas oportunidades de negocio más allá de los mercados locales.

“La alianza con Mercado Libre abre una nueva etapa para los fabricantes de nuestra región, al acercarles herramientas, capacitación y canales digitales que les permitirán llegar a más clientes y fortalecer su competitividad. Estamos convencidos de que la digitalización es un motor clave para el crecimiento de la industria mueblera”, apuntó García Rojas.

La apertura de este nuevo Polo de Desarrollo representa un paso importante para seguir construyendo una red nacional de productores capaces de competir y crecer a través de canales digitales. Al momento, Mercado Libre cuenta con más de 175 fabricantes de muebles afiliados en la entidad, y se proyecta que este modelo replique su éxito para impulsar otros sectores productivos integrados, como es el caso de la moda y el calzado.

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