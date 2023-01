Alianza entre PAN-PRI-PRD es un hecho: Enrique Vargas

De acuerdo con el panista Enrique Vargas del Villar, la alianza entre el PAN, PRI y PRD, ya es un hecho, y están a horas de dar a conocer cómo estos tres partidos van a enfrentar los comicios estatales de 2023 y el proceso por la presidencia de la República en 2024.

Según el legislador Enrique Vargas, la alianza conformará el primer gobierno de coalición en el país, por lo que antes del sábado darán a conocer los resultados de las mesas de trabajo.

“Estamos terminando un trabajo los partidos políticos, un trabajo 23 y 24 hay que decirlo, que es un gran acuerdo; en las próximas horas se estará informando de cómo vamos a ir tanto en el estado de México como en Coahuila, y cómo en el país; hay que dejarlo claro, que ha sido un trabajo de un gobierno de coalición, no nada más una alianza que es completamente diferente”

Cabe señalar que el anuncio oficial se estará realizando este jueves cerca del medio día por parte de los dirigentes nacionales de los partidos de la coalición Va por México: PAN, Marko Cortés; PRI, Alejandro Moreno, y PRD, Jesús Zambrano.

Según el legislador Enrique Vargas, la alianza conformará el primer gobierno de coalición en el país, por lo que antes del sábado darán a conocer los resultados de las mesas de trabajo.

Respecto a su aspiración y definición como precandidato de Acción Nacional, detalló que en este partido la definición de candidaturas es diferente a lo que hasta ahora ha sucedido con los registros en otros partidos políticos, pero que su objetivo es mayor al de la candidatura.

“El objetivo es muy claro de parte de Enrique Vargas, el objetivo es tener un estado de México para los próximos 20 años, para los jóvenes; hay un bien mayor que es, que no llegue Morena, hay que dejarlo muy claro, y ¿Por qué? porque estamos viendo lo que está pasando en sus gobiernos, no nada más es el que no llegue por no llegar, no, hemos visto que pasa con sus gobiernos, ya lo vimos aquí en el estado de México, gobiernos como Naucalpan, gobiernos como Metepec, de cómo gobierna morena”.

Según Vargas Del Villar, este bien mayor de que no llegue Morena, esta secundado con el hecho de preparar al estado de México para los próximos 20 años, y al ser la entidad más importante del país, tienen que ponerse de acuerdo y ser generosos por el bien del Estado de México.

Finalmente, respecto a si van a sumar a más partidos a la alianza, detalló que es un tema que aún se está determinando y trabajando en ello.

Comentarios

comentarios