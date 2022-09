Alianza Va por México se debilita en el estado de México pero en política todo puede pasar

A pesar de que el diputado local y perfil idóneo del PAN para disputar la gubernatura del estado de México ha mostrado su intención de que exista una alianza amplia en el estado de México para competir, afirmó que esta alianza se ha debilitado en la entidad con las acciones del presidente nacional del PRI.

«Se tiene que arreglar a nivel nacional, no podemos tomar una decisión a qui y otra allá en el nacional, la decisión se va a tomar en el Comité Ejecutivo nacional, y ya que se tome ya será en todos los estados»

De acuerdo con el legislador, ve difícil que el PRI modifique su postura respecto a ampliar el periodo de la permanencia del ejercito como auxiliar en los temas de seguridad en el país.

«En las primeras declaraciones que visto, creo que no lo van a considerar, y no es el tema de la militarización, es que había un acuerdo que íbamos a ir en lo electoral juntos, y pues al no tener ese acuerdo vigente, al romper ese acuerdo pues es la decisión que toma tanto el PAN como el PRD».

El tema de la militarización del país afirmó, es un tema que ya se había discutido, sin embargo, el PRI, traiciono el acuerdo.

«Hay que entender que el 23 y el 24 vienen juntos, aquí en lo que se venció fue la moratoria, está moratoria constitucional que traíamos en acuerdo los partidos políticos, fue lo que se traicionó, es lo que Acción Nacional, lo está diciendo el país la militarización del país, es algo que ya se había discutido y había un acuerdo».

Recordo que lo que ellos han pedido es que regrese el programa Fortaseg, para que ese recurso de de 4 mil millones para la seguridad pública de los municipios en el país, pues refirió, la seguridad será a partir de que se unan los tres órdenes del gobierno y que inviertan en sus policías.

Por otro lado aseguró que no es todo el PRI quien apoya a su presidente nacional, «no es todo el PRI, veamos lo que pasó en el senado de la República, y yo creo que fue una decisión de su dirigente, pero no quiere decir que todo el PRI esté de acuerdo, ya lo he platicado con muchos amigos priistas, lo cual, están totalmente en desacuerdo de lo que está pasando, por eso es importante verlo en las próximas horas, en los próximos días, cómo va el avanse de esto».

Además señaló que esto debilita la alianza, por lo que llamó a la dirigencia nacional del PRI a retomar el rumbo que tenía va por México por lo que seguirán definiendo en que si, en que no, caminarán juntos.

Por su parte, la diputada local Elida Castelán, en el PRD mexiquense no se ha descartado ir en coalición para la elección de 2023, a pesar de las discrepancias a nivel nacional con el PRI.

“Nosotros como Partido de la Revolución Democrática seguimos caminando solos, pero tampoco hemos descartado la cuestión de ir en coalición para 2023, 2024; se van dando algunos temas de discordia, hay unas situaciones con el Partido Revolucionario Institucional, pero sin duda alguna, seguimos avanzando, y esperando lo que se pueda dar en estos días”.

Si bien es un tema, que ha causado en la cámara federal diferencias, afirmó la legisladora del sur de la entidad que en el caso de su partido, lo importante es continuar fortaleciendo su partido y su proyecto.

“No está definido nada, en política pasan muchas cosas y hasta el último momento es cuando se define, pero se sigue trabajando la cuestión de la Alianza, aún no está definido del todo si se sigue o la Coalición, o si se separa”.

Finalmente aseguró que este tema que ha causado discrepancia, no será determinante para continuar o no con la Coalición, pues existen muchos temas que los unen.

