Alista El Gran Silencio tres discos simultáneos

Para celebrar sus 33 años de trayectoria, el grupo regiomontano El Gran Silencio alista un concierto en el que incluirán invitados especiales con nuevas versiones de sus temas y para anunciar este show en Ciudad de México el próximo 21 de febrero, la agrupación dio una conferencia de prensa virtual en la que dieron los detalles de esta presentación, así como de sus próximos proyectos.

La banda está trabajando en tres discos de manera simultánea (Foto: Especial).

En esta conferencia, Tony Hernández, vocalista y fundador de El Gran Silencio hizo un recuento de estas tres décadas recordando que el grupo se formó priorizando la música y dejando de lado a los personajes que pudieran surgir de sus integrantes, lo cual ha permitido que el grupo siga vigente

El fundador de El Gran Silencio informó que la banda está trabajando en tres discos de manera simultánea, una con temas inéditos; otro con versiones de canciones de otros cantantes. Y el tercero es “Audiophilia Subliminal Flow” que es la continuación de una trilogía, los dos primeros titulados ‘Audiophilia Subliminal Dub Hi Fi” y “Audiophilia Subliminal Dob”.

Actualmente, El Gran Silencio promociona “Estado de Emergencia”, una canción con contenido social y es que detalló que en estas tres producciones incluirán canciones con temas sociales.

“Se llama Estado de Emergencia, este es el sencillo que tenemos sonando en las plataformas digitales, es del disco producido por Fer Reyna y sí tiene una carga social. Nada más con el puro nombre se entiende la referencia. Él está tratando estos temas pero también está tratando temas sobre la cultura latinoamerica, el ská latinoamericano”, indicó.

“El sonido silencioso” y “Resistiendo bajo el Sol” son dos temas que incluirán en los otros dos discos que preparan.

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