Alista protección civil Toluca operativo para inhibir venta ilegal de pirotecnia

Con el propósito de inhibir la venta ilegal de pirotecnia durante las Fiestas Patrias, la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Toluca implementará el Operativo Marte, que consiste en realizar rondines y revisiones en plazas, mercados y tianguis de la capital.

Foto: Twitter @verdeedomex

Del 13 al 16 de septiembre, elementos de la corporación, en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, realizarán recorridos preventivos por los lugares en que por tradición se vende pirotecnia, con la finalidad de inhibir esta práctica, al retirar el producto si no cumple lo dispuesto en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

De acuerdo con la ley en mención, cualquier ciudadano puede comprar hasta 10 kilogramos de pirotecnia en un sitio autorizado para quema personal, mas no para su venta.

Al respecto, el artículo 104 fracción VI del Bando Municipal de Toluca vigente señala que, de detectar la venta ilegal, se retira el producto y, en caso de reincidencia, la autoridad aplicará una multa de hasta 50 Unidades de Medida y Actualización, que equivale a 4 mil 811 pesos, además del decomiso correspondiente.

La corporación de emergencia recomienda: evitar adquirir pirotecnia irregular; no permitir que los menores de edad manipulen estos productos; no mantenerlos en la mano una vez encendidos ni guardarlos en los bolsillos de la ropa; evitar detonarlos dentro de botellas, latas u otros recipientes; no usarlos en lugares cerrados o cerca de material inflamable y no arrojarlos a personas, animales o automóviles.

