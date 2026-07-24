domingo, octubre 25, 2026
Inicio Destacadas Ambiente caluroso, pronóstico para el valle de Toluca

Ambiente caluroso, pronóstico para el valle de Toluca

Por
Redacción Así Sucede
-
0
200

Este viernes, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 9 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. Esperamos un día con cielo de medio nublado a nublado con baja probabilidad de lluvias.

Tendremos ambiente cálido, con temperatura máxima en el valle de Toluca de 23 grados. Esperamos vientos de dirección este y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. El pronóstico de probabilidad de lluvias es menor a 30 por ciento.

pronóstico clima Toluca Edomex temperatura noticias lluvias Estado de México

Ambiente caluroso en el norte del país (Foto: SMN).

Edomex espera intervalos de chubascos

Para el estado de México, durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 6 a 8 grados y la máxima de 27 a 29 grados. Tendremos viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

pronóstico clima Toluca Edomex temperatura noticias lluvias Estado de México
El valle de Toluca tiene 30% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).

Zona de baja presión absorbe onda tropical 20

Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera e inestabilidad atmosférica en altura sobre el noreste de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Nuevo León; así como chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí.

El monzón mexicano sobre el noroeste del país, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en México; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Durango.

Prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, persistiendo la onda de calor en zonas de Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (oeste, centro y sur).

La onda tropical número 20 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano.

Comentarios

comentarios

ARTÍCULOS RELACIONADOSMás del autor

Algunos derechos reservados, Felipe A González L.