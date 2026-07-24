Ambiente caluroso, pronóstico para el valle de Toluca

Este viernes, el valle de Toluca amaneció con temperatura de 9 grados, con pronóstico de temperatura mínima de 8 grados. Esperamos un día con cielo de medio nublado a nublado con baja probabilidad de lluvias.

Tendremos ambiente cálido, con temperatura máxima en el valle de Toluca de 23 grados. Esperamos vientos de dirección este y sureste con velocidad de 10 a 15 kilómetros por hora. El pronóstico de probabilidad de lluvias es menor a 30 por ciento.



Ambiente caluroso en el norte del país (Foto: SMN).

Edomex espera intervalos de chubascos

Para el estado de México, durante la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado con bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas. Por la tarde, el ambiente será cálido, cielo medio nublado a nublado y probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

La temperatura mínima en el estado de México será de 6 a 8 grados y la máxima de 27 a 29 grados. Tendremos viento de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de hasta 40 kilómetros por hora.

El valle de Toluca tiene 30% de probabilidad de lluvias (Foto: SMN).



Zona de baja presión absorbe onda tropical 20

Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera e inestabilidad atmosférica en altura sobre el noreste de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila y Nuevo León; así como chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí.

El monzón mexicano sobre el noroeste del país, vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional, originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en México; pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Sinaloa y Durango.

Prevalecerá el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora, persistiendo la onda de calor en zonas de Baja California (noreste), Baja California Sur (centro y sur) y Sonora (oeste, centro y sur).

La onda tropical número 20 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano.

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