Ambiente despejado en el Valle de Toluca con temperaturas bajas

El pronóstico para este 28 de diciembre en el Valle de Toluca indica un día predominantemente despejado, con una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 6°C, siendo esta última la que se registró durante la mañana. No se esperan lluvias, con una precipitación de 0 litros por metro cuadrado y una probabilidad del 0%. Las condiciones atmosféricas se presentarán con humedad relativa del 85% y vientos ligeros del sureste con una velocidad de 2 km/h y ráfagas de hasta 3 km/h.

Al igual que ayer el viento en el Valle de Toluca continúa con baja velocidad (Imagen: SMN)

A nivel nacional, se espera que el sistema frontal número 24 se disipe durante la mañana sobre el norte del país. Sin embargo, para la tarde-noche, un nuevo frente frío (número 25) asociado a una masa de aire ártico ingresará por la frontera norte y noreste de México. Este fenómeno, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical y un río atmosférico, generará un marcado descenso de temperaturas, vientos fuertes a muy fuertes, lluvias y chubascos en esas regiones, con posibilidad de caída de nieve o aguanieve en el norte del estado de Chihuahua.

Paralelamente, un canal de baja presión y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el sureste del país provocarán lluvias y chubascos en el oriente, sur y sureste mexicano, incluyendo la península de Yucatán. Se pronostican lluvias puntuales fuertes en el centro y este de Chiapas, así como en el centro y sur de Quintana Roo.

(Imagen: SMN)

En el occidente y centro del país, la interacción de otro canal de baja presión con el ingreso de humedad del océano Pacífico generará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en esas regiones.

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