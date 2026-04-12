AMIS reporta robo de 24 mil vehículos y alta incidencia de violencia nacional

A lo largo del último año se ha registrado el robo de más de 24,000 vehículos a nivel nacional, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, de estos más de 20 mil casos se registraron con violencia y 24,400 se trató de vehículos que estaban estacionados.

(Foto: Especial)

El reporte y análisis que hace la Amis indica que los vehículos compactos con mayor índice de robo está en relacionados a los modelos NP 300, Aveo, March y las motocicletas, Italika y Bajaj.

El momento a nivel nacional se estima que el 86% de los robos, relacionados vehículos asegurados y no asegurados se realizó con algún tipo de violencia y se fuerza el dato de que sólo tres de cada día nos cuentan con un seguro que aprende de manera patrimonial a los afectados.

Las cifras estiman 147 robos de auto por día, lo que representa una disminución de hasta el 30% con respecto a las cifras de 2025.

Al momento de hacer el cálculo y fijar el costo de una póliza de seguros, las aseguradoras toman en cuenta diferentes puntos, entre ellos el tipo de vehículo, asegurado y los niveles de siniestralidad que se marcan en las estadísticas, así como el número de robos a nivel nacional y el código postal del área de registro o circulación, con lo cual se puede determinar el nivel de vandalismo o delincuencia que hay en la zona de circulación, así como el aforo vehicular que se registra de manera permanente en la circulación de dicho vehículo.

Las autoridades recomiendan hacer la revisión ante el Repuve y la Fiscalía Estatal sobre los vehículos y el eventual registro de robo que pudieran tener con el fin de evitar caer en fraudes o a problemas legales subsecuentes.

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