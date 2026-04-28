Amplía GEM opciones de capacitación para que profesionales de la construcción

El gobierno estatal, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura (Sedui), firmó un Convenio de Concertación de Acciones con el Colegio de Profesionales de la Arquitectura de la Zona Oriente del Estado de México, con el propósito de ampliar las opciones de capacitación para quienes buscan ejecutar obra pública o privada en la entidad, como Directores Responsables de Obra (DRO) o Corresponsables de Obra.



(Foto: Especial).

El convenio formaliza una alianza que amplía las oportunidades para que arquitectas, arquitectos, ingenieras, ingenieros y demás especialistas del sector en la zona oriente de la entidad, tengan la opción de capacitarse, actualizarse, ser evaluados y certificarse, a fin de obtener su acreditación ante la Sedui.

Las y los interesados podrán acudir al Colegio de Profesionales de la Arquitectura de la Zona Oriente, ubicado en Calle Francisco Javier Mina No. 28 Chalco Centro, entre calle matamoros y avenida Cuauhtémoc, para inscribirse y fortalecer sus conocimientos y habilidades en materia de análisis de precios unitarios, residencia y supervisión de obra, así como superintendencia de construcción, en términos de lo previsto por el Código Administrativo del Estado de México.

Esta nueva opción en la zona oriente se integra a la red de colaboración que la Sedui mantiene con los Colegios de Arquitectos (CAEM), de Ingenieros Civiles (CICEM) y de Arquitectos del Sur (CASEM) del Estado de México.

Con esta suma de esfuerzos, el Gobierno de la Maestra Delfina Gómez garantiza que los profesionales de la construcción cuenten con diversas alternativas sólidas y avaladas para mantener vigente su certificación y contribuir a la calidad y seguridad de la infraestructura pública y privada, patrimonio de los mexiquenses.

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