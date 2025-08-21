Ampliación de Galerías Metepec coloca al Edomex como líder en empleos formales

Esta mañana durante la presentación de la ampliación del centro comercial Galerías Metepec, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez destacó la importancia de la inversión para el crecimiento económico del Estado de México, ya que, entre septiembre de 2023 y julio de 2025 nuestra entidad ha recibido más de 140 mil millones de pesos en inversión nacional, generando 138 mil nuevos empleos formales.

Foto: redes DGA

“Estas inversiones han sido fundamentales para que desde septiembre de 2023 a junio de 2025, el Estado de México sea el primer lugar en empleos formales generados, alcanzando una cifra de 138 mil 70 nuevos puestos de trabajo; en tiendas departamentales se invirtieron más de 4 mil millones de pesos, los cuales permitieron al Estado de México posicionarse también como el primer lugar nacional en número de tiendas disponibles con 328 que diariamente operan y que dan empleo a miles de mexiquenses”.

Señaló que cada peso que se invierte en el Estado de México es motivo de celebración, pues significa crecimiento en la prestación de servicios y fuentes de empleo, que incide en la calidad de vida y bienestar de los mexiquenses; y el liderazgo de la entidad no es casualidad, sino, resultado del trabajo de muchas manos, y de la confianza de inversionistas que ven en el estado, un espacio seguro y con futuro.

En su oportunidad, el director general del puerto de Liverpool, Enrique Guijosa Hidalgo, informó que junto a la inmobiliaria Gicsa, realizaron una inversión de 2 mil 860 millones de pesos, con lo que se duplicó el tamaño del centro comercial, alcanzando un área rentable de cerca de 100 mil metros cuadrados, con 260 locales comerciales, y 6 mil 800 cajones de estacionamiento; con lo que estiman recibir a 20 millones de visitantes al año.

La ampliación generó mil 400 empleos directos y 500 indirectos, sumándose a los mil 300 empleos preexistentes, para un total de 3 mil 700 fuentes de trabajo en el centro comercial.

Mientras que, la secretaría de Desarrollo Económico, Laura González Hernández, resaltó el compromiso del gobierno estatal con la generación de empleo y la atracción de inversiones, mencionando que es una estrategia que incluye certeza jurídica, protección a la inversión, y estímulos fiscales.

Finalmente, el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores Fernández, celebró la ampliación como un logro del trabajo conjunto, y destacó que Metepec supera ya, las 14 mil unidades económicas.

