Ana Baltazar destaca la importancia del sistema de cargos en los Pueblos Originarios

En el marco de la inauguración de la exposición fotográfica itinerante «Cargos Textiles e Identidad: Creando Comunidad en Santa Ana Jilotzingo», municipio de Otzolotepec, la etnóloga Ana Baltazar Hernández, presentó la tesis «Textiles como marcador de identidad en la peregrinación anual al patrimonio de Charma de pobladores de Santa Ana Jilotzingo”. Una investigación, calificada como compleja y difícil, ya que se centró en el sistema de cargos que sustenta la peregrinación anual a Chalma, donde la investigadora enfatizó la importancia de este sistema, señalando que sin él, la peregrinación no sería posible.

Fotografías: Manuel Luna

“Porque en ocasiones, no es que la gente no se abra, no, en ocasiones es complejo, porque ni ellos mismos en ocasiones pueden visibilizar todo el impacto que se genera desde la elección del tema, después el trabajo en campo, mis tres temporalidades y posteriormente también estaba entre, justo, los textiles, pero pues el marco teórico surgió a partir de las categorías de la comunidad”.

Su trabajo busca concientizar sobre la complejidad del sistema de cargos y la necesidad de su reproducción para mantener las costumbres y tradiciones.

El sistema incluye cargos cívicos relacionados con bienes comunales, comité de agua, comisaría vecinal, así como cargos cívico-religiosos como tupiles de delegados, fiscales, y cobradores; y tienen una duración de tres años, rotando anualmente.

La tesis también analiza la mayordomía del Señor de Chalma con cuatro mayordomías y sus tupiles, así como otros roles como fiesteros, sacristán, banderero, huacaleros, rezanderos, violinistas y cañeros.

La investigación incluyó entrevistas con delegados y se centra en las categorías étnicas de la comunidad, donde destaca la importancia de los textiles, particularmente el ayate (símbolo de autoridad), y su evolución histórica, incluyendo su uso en matrimonios y en el sistema de cargos actual.

Por su parte, el antropólogo y profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), Juan José Atilano Flores, quien fue el director de la tesis, señaló que esta, se erige como un profundo proceso de investigación que documenta la rica historia, costumbres y tradiciones del pueblo de Santa Ana Jilotzingo.

Destacó que la tesis se centra en evidenciar, a través de los periodos prehispánico, colonial y post-independencia y revolucionario, la continuidad de la tradición Ñätho (otomí), esta persistencia cultural se sintetiza de manera ejemplar en costumbres como la peregrinación al Señor de Chalma, un rito que encapsula un proceso histórico de largo aliento.

«Esta tradición está reflejada en sus complejas formas de organización, como la mayordomía (…) es una estructura que incorpora autoridades civiles del municipio, responsabilidades rituales de mayordomos, topiles, rezanderos y músicos. Esta forma de organización no es reciente, sino que posee una profundidad histórica muy importante», lo que subraya el arraigo de las costumbres en Santa Ana Jilotzingo y es la base del sentido de pertenencia e identidad local Ñätho.

Al ser consultado sobre la relevancia de este tipo de investigaciones, el profesor Atilano Flores delineó varias aristas fundamentales: en primer lugar, resaltó la posibilidad de registrar conocimientos, formas de vida y pensamiento de comunidades como la de Santa Ana Jilotzingo. «En esas formas de pensar y organizar se evidencia una forma de vida que no es igual a la de otras comunidades, y eso nos habla de la diversidad cultural», donde, la importancia radica en documentar esta diversidad, que revela distintos saberes, estilos de vida y costumbres.

En segundo lugar, la investigación de Ana Baltazar permite que los propios actores sociales, es decir, la gente Ñätho de Santa Ana Jilotzingo, se reconozcan a sí mismos y valoren sus usos y costumbres, y enfatizó que, en la cotidianidad, a menudo no se dimensiona la importancia cultural de estas prácticas.

Trabajos como este «permiten que la gente se vea reflejada, que dialogue y que cuestione sus costumbres, sus tradiciones, su forma de pensar», facilitando una transmisión y un reconocimiento del sentido de pertenencia Ñätho de generación en generación, así como una revalorización de la lengua y las formas de pensamiento propias.

Mientras que, May-ek Querales Mendoza, subdirectora de Gestión de Proyectos de Investigación de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, destacó que la muestra es resultado de un trabajo colaborativo entre la comunidad, la investigación antropológica y las instituciones, enfocado en compartir las formas de organización, memoria y orgullo comunitario.

La exposición deriva de la investigación «Ocultos a la vista de todos: percepción del territorio y memoria ritual frente al Estado-nación», que forma parte de un programa que busca fortalecer los vínculos entre comunidades y la academia.

En este contexto informó, Ana Baltazar, investigadora en formación, concluyó su tesis de licenciatura, de la cual se desprende esta exposición fotográfica.

La exposición incluye fotografías y textiles prestados por la comunidad, mostrando la complejidad del sistema de cargos y su importancia para la identidad cultural de Santa Ana Jilotzingo; la exposición itinerante, tendrá presentaciones planeadas en la comunidad vecina de San Mateo Capulhuac, la escuela de Antropología e Historia y la Coordinación Nacional de Antropología en un primer momento.

Finalmente, la investigadora destaca la importancia de la colaboración entre instituciones, incluyendo maestrías, licenciaturas, pasantes y ayuntamientos, para el éxito de su proyecto.

Comentarios

comentarios