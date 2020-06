Ana Carmen Torres con sueño olimpico 2021

La halterista mexicana Ana Carmen Torres Wong, sigue las medidas de seguridad en su confinamiento, después cumplir tres meses y medio trabajando desde casa a consecuencia de la pandemia del coronavirus, esperando el primero de octubre para regresar a la actividad deportiva.

Como cada atleta, su principal sueño es asistir a los próximos Juegos Olímpicos en Tokio. Ana Carmen sabe que esta cuarentena no es impedimento para prepararse y nos comenta que le fue proporcionado un equipo de barras, discos y gomas para seguir entrenando desde casa.

“Tokio es el sueño que tengo y estoy por el camino correcto. La marca para mi boleto está cerca y no voy a parar hasta conseguirlo. Siempre es gratificante que estén pendientes de mi carrera y agradezco a todos mis seguidores por apoyarme”, comentó.

Admitió, que no es lo mismo entrenar en casa por el piso que no ayuda, pues ya lo ‘partio’ y no es la misma motivación porque no esta con el resto de sus compañeros.

“Es complicado para empezar no está el entrenador conmigo, sí nos mandan las rutinas y todo, pero el entrenar sola sin correcciones, no es la misma motivación, porque también no está el equipo y aparté el tener que adaptar la casa a las pesas es algo complicado se rompe el piso y muchas complicaciones pero nos tuvimos que adaptar así “, señaló.

Ana Carmen Torres Wong, recordó que se encontraba en un campamento para asistir a un open en Colombia, clasificatorio a Juegos Olímpicos, sin embargo ahora no baja la guardia y seguirá con el objetivo de asistir al Preolímpico, donde definitivamente saldrían los boletos para la justa veraniega del próximo año.

Comentó que la Federación Internacional les informó que las competiciones se reanudarán en octubre, así que tiene tres meses para llegar en óptimas condiciones y seguir peleando el boleto a Tokio.

Por otra parte, la jovencita de 25 años de edad compartió que empezó a practicar la halterofilia porque quería viajar en avión y cumplir su sueño de representar a México y ser parte de la historia.

“Yo veía a mis hermanos viajar, ellos se dedicaban a las pesas y la verdad desde a los 8 años yo me dije; quiero ser deportista para viajar y gracias a Dios lo he conseguido, aunque voy por más”, dijo Torres Wong.

Sobre su referente, Soraya Jiménez, dijo que es un ejemplo a seguir. “Ahí empieza todo para toda mujer. Siempre se tiene que pensar en Soraya Jiménez, ya que es el máximo orgullo del halterismo mexicano”, externó.

“Siempre ha sido una motivación (Soraya) a pesar de que yo no conviví con ella, siempre los entrenadores me dicen cosas de ella para aplicarlas en mis entrenamientos, entonces para mi es una referente y cualquier deportistas nos gustaría repetir lo que ella logro”, abundó.

Finalmente, este tiempo de pandemia le ha servido para sanar bien sus lesiones y entrenar fuertemente, además de aumentar la masa muscular por el cambio de categoría sin dejar el objetivo principal que son las dos fechas que faltan para la clasificación a Tokio.

