Analizan diputados cambiar nombre a Valle de Chalco Solidaridad

Integrantes de la Comisión de Legislación y Administración Municipal iniciaron el análisis de la iniciativa que presentó el alcalde de Valle de Chalco Solidaridad, Armando García Martínez, para reformar la Ley Orgánica Municipal del Estado de México y modificar la denominación de esta localidad por la de Valle de Xico Solidaridad.

Participación ciudadana es importante para decidir, asevera Elizalde. (Foto: especial)

En la reunión de trabajo estuvieron presentes el alcalde en funciones, Armando García Méndez representantes de la Secretaría General de Gobierno y el ex alcalde Ramón Montalvo Hernández, además de las y los diputados que integran la Comisión legislativa.

En su intervención, el presidente municipal García Méndez, afirmó que la denominación actual genera una confusión con el vecino municipio de Chalco, y con ello detrimentos tangibles y equivocaciones frecuentes en eventos masivos, en los medios de comunicación, en personas en tránsito, incluso en representantes de distintos órdenes de gobierno que suelen confundirse respecto a los nombres y territorio de cada municipio.

“Es un reclamo social legítimo el que hace la ciudadanía a la autoridad municipal para que realice las gestiones necesarias y suficientes para concretar el cambio de denominación del municipio, que sea compatible con la identidad que se ha reconocido y valorado a través de las distintas etapas de su historia, mismo que justifica el regreso a la identidad de Xico”, enfatizó.

Tras entregar a los integrantes de la Comisión legislativa, 71 mil firmas notariadas y un libro que consta de información histórica, reseñas de ex presidentes municipales y actas de cabildo, el munícipe vallechalquense expuso que existe un sustento histórico, geográfico, social y político que justifica la modificación del nombre que de identidad al municipio 122 del Estado de México y que en forma definitiva se diferencie del municipio vecino.

Desde la creación de Valle de Chalco Solidaridad, ha habido 10 periodos municipales con 8 alcaldes, explicó el edil, de los cuales 5 han sido de diferentes ideologías del PRI, PAN y PRD, y quienes han realizado luchas por cambiar el nombre, lo que demuestra que “no es una ocurrencia”, sino un tema que viene desde el año 2000, pues aseveró que el nombre actual fue una imposición que ocurrió en 1994, con el rechazo de fundadores.

En su intervención, Antonio Abraham-Hamanoiel Rodríguez, subsecretario de Desarrollo Municipal de la Secretaría General de Gobierno expuso que debe considerarse el arraigo que ya se generó con el nombre actual y no crear imposición para el cambio de documentos como actas de nacimiento, modificaciones de testamento y credenciales de elector.

En respuesta Armando García, lamentó estos señalamientos que acuso como “inductivos y con poca responsabilidad” por parte del representante de la Secretaría de Gobierno, ya que no habría afectación en este sentido a los habitantes, pues la nueva denominación debe ser a partir de que se publique el decreto y no aplicaría para los ya expedidos, ni los invalidaría, como no ocurrió en la capital del país cuando se cambió la denominación de Distrito Federal a Ciudad de México.

A su vez, el ex alcalde perredista de Valle de Chalco Solidaridad, Ramón Montalvo cuestionó el cambio de la denominación, al señalar que ya existe una identidad con el nombre actual, y pidió que se realicen consultas y foros, sin embargo, su postura fue cuestionada por el actual mandatario local, quien le recordó que cuando gobernó la localidad de 2016 a 2018 también planteó ante el Cabildo cambiar el nombre al municipio y hasta la solicitud fue aceptada por la Secretaría General de Gobierno aunque no se concretó.

En su intervención, la diputada de Morena, Rosario Elizalde Vázquez consideró que la participación ciudadana es importante para decidir sobre el planteamiento y que la comisión legislativa pueda decidir al respecto.

“Lo único que haríamos es ratificar lo que la gente ya decidió, eso nos dará elementos suficientes para tomar una decisión, mi propuesta es atender, informar a los habitantes de Valle de Chalco y en respuesta a lo que ellos emitan tomar una decisión”, aseveró.

Como habitante de Chalco, la diputada del PT, Silvia Barberena recordó que Valle de Chalco se conformó como un gran valle, con asentamientos irregulares en los ejidos de Ayotla, Chalco y Xico, cuyo territorio fue dividido, y en 1994, haciendo alusión con Solidaridad, al programa emblema del ex Presidente Carlos Salinas de Gortari, pero el nombre actual provoca confusiones con el municipio de Chalco.

Al planteamiento del PRD para que se pregunte a la gente, el alcalde respondió que ya hubo foros con académicos y uno abierto, donde incluso participó el ex edil Montalvo, y recordó que en su momento la Secretaría de Gobierno aceptó la solicitud del ex alcalde para el cambio de denominación, aunque al final no pasó por el mismo argumento falaz que hoy pretende usar el gobierno estatal sobre los documentos oficiales.

Comentarios

comentarios