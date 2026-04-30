Analizan en la Legislatura local iniciativas sobre ‘Plan B’, reelección y nepotismo 

Las comisiones unidas del Congreso local conjuntaron el análisis de cuatro iniciativas de las bancadas de morena, PVEM y PT sobre ajustes al próximo proceso electoral, la austeridad del gasto público, la paridad de género en la administración pública, prohibir la reelección y el nepotismo electoral, y garantizar espacios para las juventudes en la vida política, y acordaron sumar más propuestas legislativas en la materia.

También se analizaron dos propuestas de la diputada María José Pérez (morena), y una más de la bancada del PVEM, sobre la paridad de género en la administración pública, prohibir la reelección y el nepotismo electoral, y garantizar espacios para las juventudes en la vida política (Foto: Especial).

En reunión de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, así como Electoral y de Desarrollo Democrático de la LXII Legislatura mexiquense, se inició el análisis de la iniciativa presentada por los diputados José Francisco Vázquez Rodríguez, José Alberto Couttolenc Buentello y Oscar González Yáñez, coordinadores parlamentarios de morena, PVEM y PT, respectivamente, en materia de proceso electoral y austeridad del gasto público.

En la reunión, presidida por el parlamentario Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo (morena), también se analizaron dos propuestas de la diputada María José Pérez Domínguez (morena) y una más de la bancada del PVEM, sobre la paridad de género en la administración pública, prohibir la reelección y el nepotismo electoral, y garantizar espacios para las juventudes en la vida política.

Al respecto, las y los diputados Carlos Zurita, Edgar Samuel Ríos Moreno, María José Pérez Domínguez, Octavio Martínez Vargas, Maurilio Hernández González y Vladimir Hernández Villegas, de morena; Alejandra Figueroa Adame e Itzel Guadalupe Pérez Correa, del PVEM; y Joanna Alejandra Felipe Torres, del PAN, respaldaron las propuestas al destacar la importancia de fortalecer el marco jurídico en la materia, en favor de la transparencia en el uso de los recursos públicos y del combate a prácticas como el nepotismo y la reelección, contrarias a los anhelos de la población.

Carlos Zurita indicó que se integrarán las iniciativas similares para conformar un dictamen conjunto y que en una próxima reunión se puedan dictaminar las propuestas.

En cuanto a la iniciativa de los coordinadores de morena, PVEM y PT, el congresista Samuel Ríos compartió que plantean reducir privilegios, fortalecer la austeridad republicana, racionalizar el gasto público y mejorar la integración de los órganos de gobierno en los ámbitos legislativo y municipal.

Propone ajustes en el calendario electoral —adelantando su inicio de enero a septiembre— y responde a la armonización de la legislación estatal con las recientes reformas a la Constitución federal impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, conocidas como ‘Plan B’, cuya minuta aprobó el Congreso mexiquense el pasado 9 de abril.

Al exponer sus propuestas, María José Pérez señaló que buscan prohibir la reelección inmediata de alcaldías, diputaciones, sindicaturas y regidurías, el nepotismo en cargos de elección popular, incluida la gubernatura; así como incorporar el principio de paridad de género para la elección de regidurías y sindicaturas municipales bajo el principio de mayoría relativa. Con ello, enfatizó, se rescataría el espíritu democrático, se fortalecería la democracia y se garantizarían los principios de equidad y de representación política.

Tras solicitar que también se analice su propuesta para que ninguna persona servidora pública perciba una remuneración superior a la de la persona titular del Ejecutivo estatal, así como la iniciativa de Carlos Zurita en materia de audiencias ciudadanas, Octavio Martínez señaló que se debe legislar como si las elecciones para la renovación del Poder Judicial se celebraran el primer domingo de junio de 2027, ya que hasta el momento no existe un ajuste legal que disponga lo contrario.

Además, se pronunció porque se puntualice que los ayuntamientos no podrán incrementar el número de 12 ediles, pese a que las reformas plantean un límite de 15, y criticó los altos sueldos para personas funcionarias de los organismos públicos autónomos y su falta de transparencia en el ejercicio del recurso público, por lo que indicó que las reformas ayudarán a acabar con esos excesos.

Samuel Ríos reconoció a la LX Legislatura mexiquense por aprobar la reducción de personas regidoras, lo cual representó un ahorro considerable para los ayuntamientos y al presupuesto estatal. Por otro lado, coincidió con el diputado Octavio Vargas sobre incorporar al estudio su propuesta.

Sobre asuntos de forma de las iniciativas analizadas, Maurilio Hernández propuso la armonización de las normatividades a modificar para esclarecer que se reducirán las sindicaturas a una en cada municipio, así como las responsabilidades el cuerpo edilicio en ausencia de la persona titular de esta área.

También de morena, Vladimir Hernández reconoció a la LX y LXI Legislaturas mexiquenses por impulsar y aprobar la reducción de personas regidoras, pues afirmó que eso demuestra la congruencia de morena como movimiento político y ayuda a acabar con los cacicazgos locales para no perpetuar el poder en manos de unas cuantas familias.

Del PVEM, Alejandra Figueroa e Itzel Pérez expusieron su propuesta para fortalecer la democracia representativa mediante la incorporación efectiva de jóvenes en procesos político-electorales, para que, al menos, el tres por ciento de las candidaturas registradas sea para personas de entre 21 y 29 años en el caso de diputaciones locales, y de entre 18 y 29 años para integrantes de ayuntamientos (presidencia municipal, regidurías y sindicaturas).

Al compartir que en la entidad hay 4.2 millones de personas entre 15 a 29 años, lamentaron que en la entidad se avance lento en materia de establecer cuotas para las juventudes, pues otros 10 estados ya legislaron al respecto.

Concordaron en que, aprobar esta iniciativa, abre las puertas para que la juventud y la experiencia generen sinergias necesarias para continuar con la transformación de la vida pública del país y del estado.

Por último, Joanna Felipe solicitó considerar la carga de trabajo que tendrán las personas titulares de las sindicaturas, particularmente las mujeres que ocupen esos cargos, pues, además, enfrentan casos de violencia de género. También se pronunció por incorporar más iniciativas en la materia, especialmente aquellas que busquen la transparencia en el ejercicio del recurso público.

Comentarios

comentarios