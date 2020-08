Inicia analisis de iniciativa de ley de amnistía

En el análisis que las comisiones unidas de Procuración y Administración de Justicia y la de Derechos Humanos de la LX Legislatura sobre el tema de la amnistía en el Estado de México, fueron invitados funcionarios de alto nivel de los otros dos Poderes de la entidad para dar su opinión al respecto.

Presidente del Poder Judicial Ricardo Sodi Cuéllar. Naciones Unidas reconoce que la iniciativa de Morena va más allá de la Ley Federal. (Foto: especial).

Se trata del Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, el magistrado Ricardo Sodi Cuellar; el Secretario de Justicia y Derechos Humanos, Rodrigo Espeleta Aladro.

En el caso del magistrado presidente dijo que ya está establecidos en la Ley Nacional de Ejecución Penal los mecanismos para que las personas que así lo ameriten, puedan salir de las prisiones, por determinación de un juez.

Puso como ejemplo que se han hecho más de mil 200 preliberaciones tan solo en temporada de la pandemia, es decir, desde marzo a la fecha, con las figuras que están establecidas en la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Dijo que el poder judicial y en específico los jueces de ejecución de sanciones no actúan de forma unilateral, sino más bien conforme a sus atribuciones.

“La Ley, creo yo, no debe establecer esas generalidades. No comparto la idea de una prisión preventiva oficiosa generalizada, más bien comparto la idea de un Poder Judicial responsable, ético, que actúe caso por caso y circunstancia por circunstancia previendo la posibilidad de que una persona no se evada de la acción de la justicia”, consideró.

Por su parte, el Secretario de Justicia y Derechos Humanos del Estado de México, Rodrigo Espeleta Aladro, consideró que este proyecto será muy útil pero no solucionará el problema de hacinamiento en los penales mexiquenses.

Dijo que una Ley de Amnistía genera el olvido de delitos y que muchas veces es violatorio a los derechos humanos, principalmente de las víctimas.

Destacó que no se pueden eliminar tipos penales, pues en alguna de las iniciativas establece su aplicación por hechos que pudieran ocurrir en el futuro y no en hechos que ya ocurrieron y que el objetivo es eliminar las penas, no los delitos.

Otro aspecto es el referente a la creación de una instancia que pueda determinar si se violó el debido proceso o no, cuando esto lo deben determinar el Poder Judicial.

José Humbertus Pérez, luchador social que recientemente quedó en libertad luego de pasar años como preso político, aseguró que no se debe hablar de una Ley que será la “puerta giratoria” para liberar criminales.

Explicó que la iniciativa que presentó busca incluir la figura de los falsos culpables desde el proceso judicial, debido a que no se constituyó con el sistema de justicia penal acusatorio y con eso se tienen inocentes en los penales por operadores de justicia que no cumplieron con el orden constitucional.

También se contó con la presencia de Octavio Amezcua Noriega, oficial de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México.

