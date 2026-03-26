Angélica Pérez invita a la Feria de la Trucha 2026 de Amanalco

Al llamar a impulsar la economía local, la diputada Angélica Pérez Cerón (morena), invitó a la población a la edición 35 de la ‘Feria de la Trucha Amanalco 2026’, que se llevará a cabo del 29 de marzo al 5 de abril. Destacó que este evento representa un espacio para que los habitantes, así como artesanos y productores de trucha, puedan ofrecer sus productos y compartir sus expresiones culturales con visitantes de todas partes.

La diputada Angélica Pérez (morena) invitó a la población a la edición 35 de la ‘Feria de la Trucha Amanalco 2026’, evento que se desarrollará del 29 de marzo al 5 de abril (Foto: Especial).

Acompañada de Nelly Minerva Carrasco Godínez, secretaria de Cultura y Turismo, de Iris Loreto Gómez, alcaldesa de Amanalco, y de productores locales, la legisladora señaló que, para la población del municipio, la trucha no es solo un producto, sino también parte de la historia de su pueblo y el resultado de años de esfuerzo de las familias que han encontrado en esta actividad una forma digna de salir adelante.

Por lo anterior, prosiguió, cuando se apoyan estas ferias se respalda directamente a la gente y se apuesta por un modelo de desarrollo distinto. Llamó a seguir impulsando estas iniciativas que fortalecen y hacen únicos a las y los mexiquenses.

El evento se llevará a cabo en el recinto ferial y en las principales calles de la cabecera, donde se ofrecerá gastronomía de excelencia con más de 20 formas de preparar la trucha, desde recetas tradicionales hasta innovadoras propuestas de alta cocina. Además, se realizará el tradicional concurso al ‘Mejor Platillo de Trucha’, que premia la creatividad y el sabor de los participantes.

Aparte, habrá recorridos guiados por los principales criaderos de este pez y zonas boscosas de la demarcación, carreras atléticas, encuentros de futbol, ciclismo, lucha libre, arrancones de autos, teatro, danza, cabalgata, talleres diversos y presentaciones musicales a cargo de Montéz de Durango, Reyes del Bandeño, Fidel Rueda, Los Terrícolas, entre otras agrupaciones.

En su participación, la secretaria Nelly Carrasco destacó que la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez le apuesta a la cultura y expresiones de este tipo, y afirmó que la dependencia que encabeza se suma y acompañará esta feria, un ejemplo de que se puede promover el turismo sin perder la esencia, pues las personas visitantes no solo consumen, sino que aprenden, aprecian y se conectan con la historia y las tradiciones del lugar.

En su turno, la alcaldesa Iris Loreto compartió que Amanalco produce hasta 200 toneladas del ejemplar al año, lo que ubica al municipio en el segundo productor nacional, con Puebla como primer lugar y Michoacán en tercero. Añadió que, por su oferta turística, la localidad se encuentra al nivel de otras más reconocidas, como Valle de Bravo.

Tras la conferencia las servidoras públicas recorrieron una muestra de los productos que se ofrecerán en la feria, a cargo de personas residentes del municipio que trabajan artesanías de mimbre, panadería, tejidos, gastronomía y licorería, entre otros.

Comentarios

comentarios