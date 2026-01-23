Ante el frío, animales de Zacango reciben cuidados especiales

Ante el descenso de las temperaturas en la región, el Parque Ecológico Zacango ha implementado un protocolo de cuidados para garantizar el bienestar de los ejemplares bajo su resguardo.

(Foto: Especial).

Karla Pamela Olvera, médica del área clínica del zoológico, informó que las medidas se centran en ajustar la alimentación y el entorno físico de las especies, priorizando a aquellas que presentan mayor sensibilidad a los cambios climáticos.

La estrategia de invierno incluye una dieta reforzada para primates, aves y algunos carnívoros, a quienes se les proporcionan nutrientes específicos y suplementos vitamínicos con el objetivo de fortalecer sus procesos fisiológicos de manera natural.

En cuanto a la infraestructura, se ha instalado calefacción nocturna en los dormitorios para mantener una temperatura controlada de entre 17 y 20 grados Celsius. Durante el día, diversos albergues, especialmente los de las aves, cuentan con focos de calor para asegurar un ambiente constante.

En el caso de los herbívoros, el personal médico permite que los cuartos de noche permanezcan abiertos, ofreciendo a los animales la libertad de entrar y salir según su propia necesidad de resguardo.

No obstante, en días de lluvia o frío intenso, el protocolo dicta el resguardo obligatorio de los primates y las aves tropicales, ya que estas especies son más propensas a desarrollar enfermedades respiratorias; por ello, sus espacios se mantienen con ventilación controlada y fuentes de calor activas.

Actualmente, la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF) supervisa un total de 232 especies en distintos parques del Estado de México, de las cuales 152 residen en el Parque Ecológico Zacango. Todas estas especies se encuentran bajo supervisión profesional continua para asegurar que las condiciones climáticas no afecten su salud y desarrollo dentro del recinto.

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