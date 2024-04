Ante fiestas patronales, GEM emite recomendaciones para prevenir incendios forestales

Ante el tradicional uso de artificios pirotécnicos en fiestas patronales del Estado de México, la Secretaría de Gobierno, a través del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia (Imepi), y la Secretaría del Campo, emiten medidas para prevenir accidentes e incendios forestales.

La quema de pirotecnia debe hacerse lejos de árboles, arbustos, hojas secas, combustibles y elementos inflamables. (Foto: Especial)

La quema de pirotecnia debe hacerse al aire libre, lejos de mascotas automóviles, personas, casas, edificios, árboles, arbustos, hojas secas, combustibles y elementos inflamables.

En caso de viento intenso, no se deberá encender pirotecnia.

Al adquirir un producto deben leer las instrucciones para su uso o preguntar al vendedor cómo funciona.

Se debe tomar una distancia considerable, evitando cables de luz y alumbrado público.

Además, se recomienda no encender ningún producto en las manos ni dentro de frascos, latas o botellas, no consumir bebidas alcohólicas mientras se manipula pirotecnia, utilizar ropa de algodón para minimizar riesgos, no almacenar la pirotecnia en los bolsillos y, de preferencia, utilizar un encendedor largo para encender los productos pirotécnicos.

Para llevar a cabo una quema es importante recordar todas las medidas de seguridad, como mantener la zona de seguridad bien acordonada y contar con extintores en buen estado y con carga vigente.

