Anuncia ayuntamiento de Lerma Festival Cultural Martín Reolín Varejón

Lila Downs, Edith Marques, El Chapo de Sinaloa, Sabino; El Gran Silencio; son los artistas que encabezan el elenco artístico de la décima segunda edición del Festival Cultural Martín Reolín Varejón que se llevará a cabo del domingo 19 al viernes 24 de abril en el municipio de Lerma.

Foto: Judith Chacón.

Este viernes, el cabildo de Lerma anunció la programación del festival que tendrá este año a China como país invitado. Además de los conciertos, habrán exposiciones artisticas; rutas turísticas; actividades teatrales para toda la familia. Entre las obras de teatro destacan las puestas en escena ‘Cómo te va mi amor’ con Violeta Isfel y ‘Las mujeres son de Venus y los hombres…ni madres’ con Alexis Ayala.

La directora de Cultura, Mariel Vázquez, anunció que este año el país invitado será China.

El calendario de presentaciones estará confirmado de la siguiente forma:

19 de abril: Lila Downs

20 de abril: Sabino

21 de abril: El Gran Silencio

22 de abril: El Chapo de Sinaloa

23 de abril: Fidel Rueda

24 de abril: Edith Márquez

Sonido Cóndor se presentará el jueves 16 de abril a las siete de la noche y el sabado 18 de abril habrá una jornada de rock con la actuación de Interpuesto, Tex Tex y Sam Sam. Ambos eventos serán en la Plaza Jiadi, a un costado del mercado municipal.

El secretario Técnico, Erick Sevilla, aseguró que de implementará un operativo de seguridad y Protección Civil para garantizar el bienestar de los asistentes.

Por su parte, Miguel Angel Ramirez Ponce, presidente municipal de Lerma, destacó que se trata de un festival dedicado a la familia, por lo que durante los eventos estará prohibida la venta de bebidas alcohólicas. De igual manera, los eventos estelares iniciarán a las ocho de la noche en la Plaza Juárez del municipio.

En 2025, el Festival Martín Reolín Varejón registró una afluencia de 120 mil personas a lo largo de todo el festival.

Comentarios

comentarios