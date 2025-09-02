Anuncia Catrineando cambios para su XV edición

Este año, Catrineando cumple 15 años; se trata de una iniciativa ciudadana que surgió con el propósito de recuperar la tradición del Día de Muertos.

(Foto: especial).

Catrineando es el desfile de catrines y catrinas que se realiza cada año por algunas de las calles del Centro de Toluca y al que se suma la población, no sólo de la capital mexiquense sino de otros municipios del valle de Toluca.

En su primera edición la participación no superó el centenar de asistentes. Sin embargo, cada año fue sumando participantes y en los últimos años se han contabilizado, de acuerdo con datos de Protección Civil, 17 mil personas entre participantes y asistentes; destacaba también el concierto que al culminar el desfile.

En entrevista para Así Sucede, Daniela Medina, fundadora de Catrineando, adelantó que este año no habrá concierto de cierre; en su lugar habrá un espectáculo de videomaping. Además, cambiará la ruta por la que avanzará el desfile.

«Desde hace 15 años lo hemos manejado las mismas personas; es muy familiar, somos familias y amigos únicamente. Y, efectivamente, ayuntamiento nos ayuda con cosas como organizar con protección civil, con seguridad vial, los años anteriores ellos eran los que ponían el concierto de cierre que fue pero todo lo demás, toda la organización con los contingentes es nuestra(…) me parece que este año no va a haber concierto más bien va a haber un video mapping y va a haber un cambio de ruta aún estamos trabajando en eso», precisó.

La fundadora de Catrineando recordó que cada año se lleva a cabo un registro para quienes deseen sumarse al desfile con algún contingente en el que puede participar escuelas; empresas; dependencias gubernamentales y particulares. El registro iniciará la próxima semana y cerrará la primera semana de octubre. Cabe recordar que en 2024 fueron poco más de cien los contingentes los que se registraron.

En desfile Catrineando se realiza en el marco de la Feria y Festival del Alfeñique y de acuerdo con lo que ha dado a conocer el ayuntamiento toluqueño se realizará el próximo primero de noviembre en una ruta que está aún por definirse. El registro se habilitará a través de las redes sociales de Catrineando Oficial.

Daniela Medina reconoció el apoyo que el ayuntamiento toluqueño otorga cada año a Catrineando y detalló que en los últimos cinco años el ayuntamiento fue el encargado de costear el concierto de cierre del desfile. Sin embargo, este año los espectáculos principales se estarán realizando en una sede distinta; tal es el caso de la presentación de Tucanes de Tijuana cuya actuación será en la explanada del Mercado Juárez, la cual ha sido confirmada por el propio ayuntamiento.

