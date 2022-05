Anuncia Los Ángeles Negros gira homenaje a su fundador

A prácticamente año y medio del fallecimiento de Mario Gutiérrez, guitarrista y fundador de la Los Ángeles Negros, la agrupación chilena le rendirá un homenaje con un espectáculo en el que reunirá a diversos artistas.

En conferencia de prensa, los integrantes de Los Ángeles Negros informaron que este concierto con artistas invitados se tenía planeado desde 2020 con Mario Gutiérrez aún en vida y sería una celebración por los 52 años de la agrupación. Sin embargo, llegó la pandemia y el show se pospuso y en enero de 2021 murió el fundador de Los Ángeles Negros, es por ello que el resto de los integrantes decidieron convertirlo en un homenaje.

Aunque se les cuestionó sobre los artistas que participarán en este homenaje, los músicos de la reconocida agrupación explicaron que en tres ocasiones fue postergado el concierto por lo que prefieren reservarse el nombre de los invitados y los darán a conocer en las próximas semanas.

El 26 de junio, Los Ángeles Negros darán un concierto en el Teatro Metropolitan con el tributo a Mario Gutiérrez, a partir de esta fecha arrancarán con una gira en México.

Cabe recordar que el 20 de enero de 2021, Mario Gutiérrez falleció a causa del COVID y no fue el único integrante que Los Ángeles Negros despidieron debido a la pandemia, ya que sólo cuatro meses antes falleció de la misma enfermedad Luis Astudillo, baterista de la agrupación. Al respecto, Antonio Saavedra, actual vocalista, reconoció que en un principio no creían en la pandemia y fue hasta estas pérdidas cuando se dieron que cuenta que era una realidad.

“Nosotros queremos ser un ejemplo. Cuando empezó la pandemia, nosotros no creíamos en eso pensábamos que era un manejo potencial de otras ideas pero lamentablemente ahora yo soy testigo de que realmente sí existió, que existe todavía y hay que seguir con precaución”.

Sobre sus próximos proyectos, Los Ángeles Negros informaron que cuentan con varios temas grabados aún con Mario Gutiérrez en la guitarra que posiblemente sean publicados una vez que culmine su próxima gira.

Al ser una agrupación originaria de Chile, en donde se realiza uno de los festivales de música más afamados de Latinoamérica, Viña del Mar, Antonio Saavedra confirmó que hay un acercamiento entre la agrupación y el comité organizador del festival para una posible actuación en la Quinta Vergara. Sin embargo, también recordó que hace varios años habían arreglos para presentarse pero nunca se concretó por lo que sus integrantes esperan que en esta ocasión ese concierto finalmente se pueda realizar aunque reconocieron que lo ideal era hacerlo con Mario Gutiérrez.

“Mario (Gutiérrez) fue llamado a Viña del Mar y querían que nos presentáramos con unos músicos que ya no estaban en la agrupación, que abandonaron el barco. Mario sintió injusto eso, fue a dar una conferencia de prensa en Chile y él dijo ‘No porque ¿Quién está luchando conmigo codo a codo? Son mis compañeros que están en México. Yo sí puedo dejar que suban a cantar uno, dos temas pero el grupo que yo quiero presentar en Viña del Mar es el grupo que me ha acompañado en las buenas y en las malas y están en México, no los puedo hacer a un lado’. A raíz de eso no se llegó a ningún trato”, explicó el actual vocalista del grupo.

Los Ángeles Negros es una agrupación originaria de San Carlos, Chile que se formó en 1967 convirtiéndose en uno de los grupos de música romántica más reconocidos con temas en voz de Germaín de la Fuente que hacia 1974 abandonó la agrupación para iniciar carrera como solista. Sin embargo, su carrera en solitario no se consolidó. Por su parte, Los Ángeles Negros continuaron con diversos intérpretes al frente y hoy en día en sus filas hay, incluso, integrantes mexicanos.

Comentarios

comentarios